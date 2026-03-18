પાટણના ઝીલિયાકાંડમાં સૌથી મોટી કાર્યવાહી; PI સહિત 13 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરાતા પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ
Patan News: પાટણ જિલ્લાના ઝીલિયા ગામે ગત મોડી રાત્રે રામાપીરના મંદિરના ફાળા બાબતે થયેલી હિંસક અથડામણ અને પોલીસ પરના હુમલાની ઘટનામાં તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. આ મામલે ફરજમાં બેદરકારી દાખવવા બદલ ચાણસ્મા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. (PI) આર. એચ. સોલંકી (R. H. Solanki) અને 5 જી.આર.ડી. (GRD) જવાનો મળી કુલ 13 પોલીસકર્મીઓને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
- Patan માં ઝીલિયાકાંડમાં પોલીસની કાર્યવાહી
- ચાણસ્માના ઝીલિયામાં થયેલી ઘટનામાં કાર્યવાહી
- PI સહિત 8 પોલીસ કર્મચારી સસ્પેન્ડ
- 5 GRD જવાનો પણ સસ્પેન્ડ
Trending Photos
Patan News: પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મા તાલુકાના ઝીલીયા ગામમાં એક ફાર્મ હાઉસ પર જૂની અદાવતમાં હથિયારધારી ટોળાએ હુમલો કરી ભારે તોડફોડ મચાવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. આ ઘટનામાં ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે હુમલાખોરોએ પોલીસની હાજરીમાં જ આતંક મચાવ્યો હતો, જેના કારણે ફરજમાં બેદરકારી બદલ ચાણસ્મા પીઆઈ સહિત 13 પોલીસ કર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
શું છે ઘટનાની વિગત? મધરાતે જ કેમ હથિયારો સાથે ત્રાટક્યું ટોળું?
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, પાટણના ઝીલીયા ગામના રબારીવાસમાં રહેતા અને પશુધન નિરીક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા રોનકકુમાર દેસાઈના ફાર્મ હાઉસ પર ગત 15 માર્ચની રાત્રિએ આશરે 11:45 વાગ્યે 15 થી 20 જેટલા શખ્સો ધારિયા, તલવાર, લાકડીઓ અને પથ્થરો સાથે ત્રાટક્યા હતા. સાઉથની ફિલ્મની જેમ 8 જેટલી ગાડીઓમાં સવાર થઈને આવેલા આ શખ્સોએ ફાર્મ હાઉસના ગેટ અને દીવાલ પર પથ્થરમારો કરી તોડફોડ શરૂ કરી હતી. હુમલાની જાણ થતા તાત્કાલિક 112 નંબર પર પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં પોલીસ વાન આવતા હુમલાખોરો નાસી છૂટ્યા હતા, પરંતુ બીજા દિવસે ફરીથી હથિયારધારી ટોળું ધસી આવ્યું હતું.
પોલીસ પર થયો જીવલેણ હુમલો અને નાસભાગ
રાધનપુર ડીવાયએસપી પરેશ રેણુકાના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયેલો હોવા છતાં અચાનક ફિલ્મની જેમ 6 ગાડીઓમાં સવાર થઈને આવેલા શખ્સોએ પથ્થરમારો કર્યો હતો. સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની હતી કે પોલીસની ગાડીઓ પર પણ પથ્થરમારો થયો હતો અને સ્થળ પર હાજર કર્મચારીઓને જીવ બચાવવા દોડવું પડ્યું હતું. આ મામલે પોલીસે હાલ 3 શખ્સોની અટકાયત કરી છે અને એક ગાડી પણ કબજે કરી છે.
શું છે હુમલા પાછળનું કારણ? મંદિરનો ફાળો કે અંગત અદાવત?
પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઝીલીયા ગામમાં રામાપીરના મંદિરનું નિર્માણ થવાનું છે. આ મંદિરના નિર્માણ માટે ફાળો ઉઘરાવવા બાબતે ભાવેશભાઈ દેસાઈ અને જીતુભા (મુડેઠા) વચ્ચે મનદુઃખ ચાલતું હતું. આ ઉપરાંત, હુમલાખોર જીતુભા મુડેઠા ભાવેશભાઈના નામનો ખોટી રીતે ઉપયોગ કરી બદનામ કરતો હોવાની અદાવત પણ હુમલા પાછળનું મુખ્ય કારણ હોવાનું મનાય છે.
બેદરકારી બદલ કડક કાર્યવાહી: PI સહિત 13 કર્મચારીઓ સસ્પેન્ડ
હુમલાખોરોના આતંક સામે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં નિષ્ફળ રહેલા પોલીસ કર્મચારીઓ સામે જિલ્લા પોલીસ વડાએ લાલ આંખ કરી છે. ફરજમાં બેદરકારી દાખવવા બદલ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા કર્મચારીઓની વિગત જાણીએ તો ચાણસ્મા પીઆઈ આર.એચ. સોલંકી, ASI હરીશ અરજનભાઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ સંજયકુમાર મોહનલાલ અને અન્ય 5 પોલીસ કર્મચારીઓ અને 5 જીઆરડી (GRD) જવાનોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
કાયદાકીય કાર્યવાહી
આ મામલે રોનકકુમાર દેસાઈની ફરિયાદના આધારે પોલીસે રાયોટિંગ, હથિયારબંધીના જાહેરનામાનો ભંગ અને તોડફોડ સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે જીતુભા (મુડેઠા), જહુભા (વામૈયા) અને દલપુજી નામના શખ્સોની ઓળખ થઈ છે અને અન્ય શખ્સોની ધરપકડ માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે