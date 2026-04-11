નીતિન પટેલના ગઢ કડીમાં ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપનો ભગવો: 36માંથી 22 બેઠકો બિનહરીફ, ત્રણ વોર્ડમાં વિપક્ષ સાફ

Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાની કડી નગરપાલિકામાં ફરી એકવાર ભાજપે પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે. કડી નગર પાલિકામાં ભાજપના 22 ઉમેદવારો બિન હરીફ થયા છે. 36 બેઠક માંથી 22 બેઠક ભાજપ બિન હરીફ થઈ છે. નગર પાલિકા 3 વોર્ડ સંપૂર્ણ બિન હરીફ થયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:17 PM IST

Mehsana News: ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણના ગઢ ગણાતા મહેસાણા જિલ્લાની કડી નગરપાલિકામાં ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે. નગરપાલિકાની આગામી સામાન્ય ચૂંટણીના મતદાન પહેલા જ ભાજપે અડધાથી વધુ બેઠકો જીતીને વિજયનો શંખનાદ ફૂંકી દીધો છે.

ચૂંટણી પહેલા જ 'કેસરીયો' માહોલ
કડી નગરપાલિકાની કુલ 36 બેઠકો માટે યોજાનારી ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે જે ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે તે જોતા ભાજપની જીત નિશ્ચિત જણાઈ રહી છે. કુલ 36 બેઠકોમાંથી 22 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થયા છે. વિપક્ષ તરફથી કોઈ ઉમેદવાર મેદાનમાં ન રહેતા અથવા ફોર્મ ન ભરાતા ભાજપનો માર્ગ મોકળો બન્યો હતો.

વોર્ડ નં. 1, 3 અને 6 માં ક્લીન સ્વીપ
આ ચૂંટણીમાં સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે નગરપાલિકાના વોર્ડ નં. 1, 3 અને 6માં ભાજપની આખી પેનલ બિનહરીફ થઈ છે. એટલે કે આ ત્રણ વોર્ડમાં હવે મતદાનની જરૂર રહેશે નહીં અને તમામ બેઠકો ભાજપના ફાળે ગઈ છે.

સત્તાવાર જાહેરાત બાકી
જોકે, વહીવટી પ્રક્રિયા મુજબ આ અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત હવે પછી કરવામાં આવશે. હાલની સ્થિતિએ 36માંથી 22 બેઠકો જીતીને ભાજપે બહુમતીનો આંકડો વટાવી દીધો છે, જેના કારણે કડી નગરપાલિકામાં સત્તાનું સુકાન કોની પાસે રહેશે તે હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. આ સાથે જ  કડીમાં ભાજપનો ગઢ વધુ મજબૂત બન્યો છે અને વિપક્ષી છાવણીમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે.

નીતિન પટેલે આપી માહિતી: 40 વર્ષનું શાસન અકબંધ
આ ભવ્ય સફળતા અંગે પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મીડિયાને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, કડી નગરપાલિકામાં છેલ્લા 40 વર્ષથી ભાજપનું શાસન અકબંધ છે અને જનતાએ ફરી એકવાર વિકાસના રાજકારણ પર મહોર મારી છે. તેમણે આ સફળતા બદલ સ્થાનિક મતદારોનો આભાર માન્યો. રાત-દિવસ મહેનત કરનારા પાયાના કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પ્રદેશ નેતૃત્વ અને સંગઠનની વ્યૂહરચનાને બિરદાવી હતી.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

