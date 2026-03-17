મહેસાણાના આ ગામનું તો કહેવું પડે! ક્યારેય ચૂંટણી નહીં, એકેય પોલીસ કેસ નહીં, વર્ષોથી આખું ગામ જમે છે એક રસોડે...
Chandanaki village: આ ગામનું નામ 'ચાંદણકી' છે. લગભગ 1,000 લોકોની વસ્તી ધરાવતા આ 'ચાંદણકી ગામ'માં સામુદાયિક રસોડાની એક અનોખી પરંપરા પ્રચલિત છે. અહીં, આખા ગામ માટે દરરોજ એક જ જગ્યાએ ભોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે અને બધા ગ્રામજનો સાથે બેસીને ભોજન કરે છે. આ વ્યવસ્થા ફક્ત ભોજન પૂરતી જ મર્યાદિત નથી, પરંતુ ગામની એકતા અને સામાજિક સંવાદિતાનું પણ પ્રતીક છે.
Mehsana News: આઝાદી પછી જે ગામમાં ક્યારેય સરપંચની ચૂંટણી માટે મતદાનની જરૂર નથી પડી, તેવું મહેસાણાનું 'ચાંદણકી' ગામ આજે દેશ માટે એકતાનું પ્રતીક બન્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 'મન કી બાત'માં જેની વિશેષ નોંધ લીધી છે, તેવા આ ગામની મુખ્ય ઓળખ અહીંનું 'સામુદાયિક રસોડું' છે. અહીં વડીલોને માત્ર ભોજન જ નહીં, પરંતુ પરિવાર જેવું સન્માન પીરસાય છે. ટેકનોલોજી અને સંસ્કારોના સમન્વય સાથે સામાજિક સમરસતાની નવી વ્યાખ્યા લખતા આ અનોખા ગામ વિશે ચાલો વિગતવાર જાણીએ...
મહેસાણાના ચાંદણકી ગામનું સામુદાયિક રસોડું વડીલોની ભૂખ સંતોષવાની સાથે તેમની એકલતા દૂર કરવાનું સબળ માધ્યમ બન્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને બિરદાવેલી આ પહેલને કારણે ગામનો કોઈ પણ વડીલ આજે પોતાની જાતને એકલો અનુભવતો નથી. સામાજિક એકતા અને પરસ્પર સહયોગના પરિણામે જ આ ગામ આજે સમગ્ર દેશ માટે પ્રેરણાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
છેલ્લા બે દાયકાથી કાર્યરત આ સેવાકીય પ્રકલ્પોમાં વડીલો માટે વિશેષ ભોજન વ્યવસ્થા, ગૌશાળા અને સાપ્તાહિક મેડિકલ કેમ્પ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. આ ગામની લોકશાહી પણ અનોખી છે; પંચાયતી રાજના અમલ પછી અહીં ક્યારેય ચૂંટણી યોજવી પડી નથી. ગ્રામજનો પરસ્પર સહમતી અને અતૂટ વિશ્વાસથી જ પોતાના પ્રતિનિધિઓની પસંદગી કરે છે.
સીસીટીવી કેમેરા અને ઘરે-ઘરે શુદ્ધ પેયજળ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ ધરાવતું ચાંદણકી ગામ મહિલાઓ અને વરિષ્ઠ નાગરિકોના સન્માનનું જીવંત ઉદાહરણ છે. શ્રદ્ધા, શિસ્ત અને સામૂહિક વિકાસના મંત્ર સાથે આ નાનકડું ગામ ગ્રામીણ પરિવર્તન માટે ભારતનું સર્વશ્રેષ્ઠ મોડેલ સાબિત થયું છે.
