ગુજરાતની પ્રખ્યાત સિંગર કાજલ મહેરિયાના લગ્નને લઈને વિવાદ: સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કરાયો સૌથી મોટો દાવો!
Kajal Mehria's marriage Controversy: ગુજરાતની સિંગર કાજલ મહેરિયાના લગ્નને લઈને એક મોટો વિવાદ ઉભો થયો છે. જેના કારણે પરિવાર અને સમાજમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. કાજલ મહેરિયાએ પરિવારની જાણ બહાર લગ્ન કર્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેના કારણે સમાજ અને 18 આલમ મહેરિયા પરિવાર દ્વારા પોસ્ટ વાયરલ કરવામાં આવી છે. જેમાં સંદિપભાઈ એન. મહેરિયા (મુ. ગોઢવા, જિ. મહેસાણા) દ્વારા સમાજને સપોર્ટ કરવા અપીલ કરાઈ છે.
Kajal Mehria's marriage Controversy: ગુજરાતી સિંગર કાજલ મહેરિયા હાલ એક મોટા વિવાદમાં સપડાયા છે. જી હા...લોકસંગીત અને આલ્બમ સોંગ્સની દુનિયામાં કાજલ મહેરિયાનું નામ જાણીતું છે. ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી વિગતો અનુસાર સિંગર કાજલ મહેરિયાએ પરિવાર કે સમાજની જાણ બહાર લગ્ન કરી લીધા હોવાના આક્ષેપ સાથે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ વહેતી થઈ છે, જેને પગલે મહેરિયા પરિવાર અને સમાજમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
જાણો શું છે વિવાદ?
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી પોસ્ટ મુજબ, કાજલ મહેરિયાએ પરિવારની સહમતિ કે જાણ વિના લગ્ન કરી લીધા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ બાબતે મહેસાણા જિલ્લાના ગોઢવા ગામના રહેવાસી સંદિપભાઈ એન. મહેરિયા દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર એક અપીલ કરવામાં આવી છે. આ પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કાજલ મહેરિયાએ કરેલા લગ્નથી તેમનો પરિવાર અને સમાજ સંપૂર્ણપણે અજાણ છે.
સમાજ પાસે ટેકાની અપીલ
મહેરિયા પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ પોસ્ટમાં 18 આલમ અને મહેરિયા સમાજને એકઠા થઈને પરિવારને સપોર્ટ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા ચાહકો અને સ્થાનિક લોકોમાં વિવિધ ચર્ચાઓ જાગી છે. પરિવારનો દાવો છે કે આટલી મોટી સેલિબ્રિટી હોવા છતાં સામાજિક મર્યાદાઓનો ભંગ કરવામાં આવ્યો છે.
કોણ છે કાજલ મહેરિયા?
કાજલ મહેરિયા ગુજરાતની એક અત્યંત લોકપ્રિય સિંગર છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં તેમનો મોટો ચાહક વર્ગ છે. 'બેવફા તને દૂરથી સલામ', 'મળ્યા માં ના આશીર્વાદ' જેવા અનેક હિટ ગીતો દ્વારા તેમણે નામના મેળવી છે. કાજલ મહેરિયા તેમના ગરબા, લોકગીતો અને આલ્બમ સોંગ્સ માટે જાણીતા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર તેમના લાખો ફોલોઅર્સ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ મુદ્દે કાજલ મહેરિયા તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી. બીજી તરફ, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલી પોસ્ટને કારણે સમાજના અગ્રણીઓમાં પણ આ મુદ્દો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
