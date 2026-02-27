Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝMehsana

'DJ બંધ રાખું તો હું માતા ન કહેવાઉં...' ફરી એકવાર ઠાકોર સમાજના બંધારણનો ભંગ! અરણુંવાડાના ભુવાજીનો ખુલ્લો પડકાર

Banaskantha Viral Video: બનાસકાંઠાના અરણુંવાડા ગામથી એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેણે ઠાકોર સમાજમાં ફરી ચર્ચા જગાવી છે. ડી.જે. પર પ્રતિબંધ, સમાજનું નવું બંધારણ અને ભુવાજીનો પડકાર... અંતે માફી. ચાલો જાણીએ શું છે આખો મામલો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:37 PM IST
  • અરણુંવાડાના ભુવાજીનો વિવાદિત વીડિયો વાયરલ
  • ગેનીબેન ઠાકોર અને સામાજિક બંધારણ મુદ્દે ભુવાજીની ટિપ્પણીથી વિવાદ
  • સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ થતા જ ભુવાજીના સૂર બદલાયા

Banaskantha Viral Video: સામાજિક સુધારાની દિશામાં આગળ વધેલા ઠાકોર સમાજે તાજેતરમાં નવું સામાજિક બંધારણ બનાવી ખોટા ખર્ચ અને કુરિવાજોને તિલાંજલી આપી છે. સામાજિક પ્રસંગોમાં થતાં આડંબરના ખર્ચને ઘટાડીને શિક્ષણ પાછળ વાપરવાની નેમ લેવાઈ છે. પરંતુ, બંધારણ બન્યા બાદથી જ અનેક જગ્યાએ તેના ભંગના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે.

ડી.જે. પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોવા છતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ડી.જે. વાગ્યાના બનાવો બન્યા છે. સમાજે નિયમ તોડનારા લોકોને દંડ પણ ફટકાર્યો છે. એવામાં હવે બનાસકાંઠાના અરણુંવાડા ગામના એક ભુવાજીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.

અરણુંવાડા ગામના ભુવાજીનો વીડિયો વાયરલ થયો 
વાયરલ થયેલામાં વીડિયોમાં ભુવાજી કહેતા નજરે પડે છે કે, DJવાળાનું DJ બંધ રાખું તો હું દેહમાં માતા ન કહેવાઉં. વીડિયો શૂટિંગ બંધ નહીં રહે. સૌના કામ છે અને સૌનો ધંધો છે. ભલે ગેનીબાઈએ કહી દીધું કે DJ લગ્નમાં બંધ, તો લગ્નમાં બંધ રહેશે. પણ સામે ચૈત્ર મહિનો આવે છે. ચૈત્ર મહિનાની બીજ આવે અને વૈશાખ મહિનાની બીજે આવે. તમારા કંઠ નીચે હું માતા ન કહેવાઉં. વીડિયો બનાવો હોય તો બનાવો. મારા ભુવાની તાકાત નથી પણ મારી જોગણીની તાકત છે.

ટીનાજી ઠાકોર નામના આ ભુવાજીએ ધાર્મિક કાર્યક્રમ દરમિયાન ધુણતાં ધુણતાં ડી.જે.ની સાથે ઠાકોર સમાજના જમણવારને લઈ પણ વાત કરી. વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં ભુવાજી ટીનાજી ઠાકોર બોલે છે કે, આજ તો હું માતા એ કહું છું. ઠાકોરોનો એક બાજુ જમણવાર બીજી બાજુ ગેનીબહેનનો જમણવાર. સાત ભોજન જમીને ગેનીબહેન આવે અને ઠાકોરના છોકરા લુખ્ખુ ભોણું જમીને આવે ભઈ. ફોન કરવો હોય તો કરજો ગેનીબહેનને કે, અરણુંવાડાની જોગણી બોલી... વીડિયો કરવો હોય તો કરજો ભાઈ. જવાબ આપવાની મારી તાકાત છે મારા ભાઈ. કદાચ બધાની બોલતી હું બંધ ન કરું તો દેહમાં હું જોગણી ન કહેવાઉં.

વિરોધ વધતા અંતે ભુવાજીએ બે હાથ જોડીને માફી માંગી
આ વીડિયો સામે આવતા જ ઠાકોર સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. સમાજના આગેવાનો અને યુવાનો ખુલ્લેઆમ વિરોધ પર ઉતર્યા છે. તો વિરોધ વધતા અંતે ભુવાજીએ બે હાથ જોડીને માફી માંગી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે ધુણતાં ધુણતાં બોલાઈ ગયું હતું. સમાજ જે દંડ અને ધર્માદુ નક્કી કરશે તે સ્વીકારવાની પણ તૈયારી દર્શાવી.

અંધશ્રદ્ધા નહીં, પરંતુ શિક્ષણ અને પ્રગતિનો સમય
બીજી તરફ સમાજના યુવાનો સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે, હવે સમય અંધશ્રદ્ધા નહીં, પરંતુ શિક્ષણ અને પ્રગતિનો છે. ભવિષ્યવાણી કરવી હોય તો ખેડૂતોને પાકના ભાવની કરવી જોઈએ. ઠાકોર સમાજે જે સુધારાનું બંધારણ બનાવ્યું છે, તે ટકશે કે આવા વિવાદો ફરી માથું ઉંચકશે? એક વાત સ્પષ્ટ છે કે, બદલાવની લડાઈ હવે સમાજની અંદર જ ચાલી રહી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

thakor samaj constitutionDJ Ban ControversyAranuvada Bhuvajiઠાકોર સમાજનું બંધારણઅરણુંવાડાના ભુવાજીનો વિવાદ

