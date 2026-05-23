/સ્વાદના નામે બજારમાં વેચાય છે ‘ધીમું ઝેર’! ગુજરાતમાં નકલી વરિયાળીના રેકેટનો પર્દાફાશ, લિવર-કિડની થશે ફેઈલ!

તેજસ દવે/મહેસાણા: ભોજન કર્યા પછી તમે જે હોંશે હોંશે વરિયાળી ખાઓ છો, તે વાસ્તવમાં તમારા લિવર અને કિડનીને સડાવી રહી છે! એશિયાના સૌથી મોટા મસાલા માર્કેટ ગણાતા મહેસાણાના ઊંઝામાંથી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે કેમિકલ કલરવાળી નકલી વરિયાળી બનાવતા એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ આકર્ષક લીલીછમ વરિયાળી તમારા આખા શરીરને કેવી રીતે બરબાદ કરી શકે છે.
પહેલી નજરે જોનારને લાગશે કે આ કોઈ કલરની ફેક્ટરી હશે. કેમ કે ફેક્ટરીમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં લીલો કલર દેખાઈ રહ્યો છે. પરંતુ એવું બિલકુલ નથી. આ વરિયાળીની ફેક્ટરી છે. જ્યાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડા થઈ રહ્યા હતા. ગાંધીનગર ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની ફ્લાઈંગ સ્કોડ ઊંઝામાં આવેલી 'મે. ગણપતિ ક્લિનીંગ ફેક્ટરી' પર ત્રાટકી હતી. આ ફેક્ટરીમાં સામાન્ય વરિયાળીને આકર્ષક અને લીલીછમ બતાવવા માટે તેમાં કેમિકલયુક્ત પ્રતિબંધિત કલરનું ખુલ્લેઆમ મિશ્રણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે, આ ફેક્ટરીના સંચાલકો પાસે ખાદ્ય પદાર્થોના ઉત્પાદન માટે જરૂરી એવું કોઈ ફૂડ લાઈસન્સ પણ નહોતું! ફૂડ વિભાગે સ્થળ પરથી 3,548 કિલોગ્રામ ભેળસેળયુક્ત વરિયાળી અને વરિયાળીને ઝેરી રંગ આપવા માટે રખાયેલો 140 કિલોગ્રામ પ્રતિબંધિત લીલો કલર જપ્ત કર્યો છે. આ આશરે 3.30 લાખ રૂપિયાનો જથ્થો સીઝ કરી, તેના સેમ્પલ તાત્કાલિક લેબોરેટરીમાં પૃથક્કરણ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.
આ કલરવાળી વરિયાળી તમારા પેટમાં જઈને કેવું આંતરિક નુકસાન કરે છે, તે અંગે ડાયેટિશિયન શ્રેયા ઓઝાએ ઝી 24 કલાક પર અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. ડાયેટિશિયનના મતે, બજારમાં મળતી 50 ટકા વરિયાળી અનહેલ્ધી હોય છે. કેમિકલવાળી વરિયાળી ખાધાના માત્ર 5 દિવસમાં જ પેટમાં અપચો, ગેસ, બળતરા અને પિત્તની સમસ્યા શરૂ થઈ જાય છે. જો આ વરિયાળી સતત ખાવામાં આવે તો પેટમાં જતો સિન્થેટિક કલર લિવર અને કિડનીને સંપૂર્ણપણે ફેઈલ કરી શકે છે. એટલું જ નહીં, મહિલાઓમાં ઇનફર્ટિલિટી, PCOS અને હોર્મોનલ ઈનબેલેન્સ જેવી ભયાનક બીમારીઓ ઘર કરી જાય છે.
મહેસાણા જાણે નકલીનું એપિસેન્ટર બની ગયુ છે. કેમ કે માત્ર નકલી વરિયાળી જ નહીં પરંતુ આ પહેલા નકલી જીરુ પણ પકડાઈ ચુક્યુ છે. નફાખોરી માટે વરિયાળીમાંથી નકલી જીરું બનાવવાનો પણ એક ચોંકાવનારો ટ્રેન્ડ માર્કેટમાં ચાલી રહ્યો છે. વરિયાળી સસ્તી મળતી હોવાથી તેમાં સિમેન્ટનું કોટિંગ, કૃત્રિમ કલર અને જીરાનું કેમિકલ એસેન્સ નાખીને નકલી જીરું તૈયાર કરી બજારમાં પધરાવી દેવાય છે. આવી વરિયાળી કે જીરું અસલી છે કે નકલી તે તપાસવા માટે ડાયેટિશિયને સરળ રીત બતાવી છે. જે વરિયાળીને આપણે શરીરની ઠંડક માટે મુખવાસ તરીકે આરોગીએ છીએ, તે જ વરિયાળી સ્વાસ્થ્ય માટે સૌથી મોટું જોખમ બની ચૂકી છે. લેબોરેટરીના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ ફેક્ટરી માલિકો સામે કડક કલમો હેઠળ ગુનો તો નોંધાશે, પરંતુ હવે સમય પાકી ગયો છે કે આવા ભેળસેળિયાઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દાખલારૂપ સજા કરવામાં આવે."