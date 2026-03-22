વાવ-થરાદમાં કોંગ્રેસને મોટો ફટકો: ગેનીબેન ઠાકોરના ગઢમાં મોટું ગાબડું, દિગ્ગજ નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા

Banaskatha News: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા વાવ-થરાદ કોગ્રેસમાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના હોમ ટાઉનમાં રાજકીય ભૂકંપ આવ્યો છે. ભાભર શહેર કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ હુકમસિંહ રાઠોડ અને તાલુકા પ્રમુખ વસરામજી ઠાકોર સમર્થકો સાથે ભાજપમાં જોડાયા છે. મંત્રી સ્વરૂપજી અને ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ ડૉ. નરેશજી ઠાકોરની હાજરીમાં જોડાયા છે. 100થી વધુ કાર્યકરોએ કોંગ્રેસ છોડીને કમળનો ખેસ ધારણ કર્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:17 PM IST

Banaskatha News: બનાસકાંઠાના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો આવ્યો છે. લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ હવે વાવ અને થરાદ પંથકમાં કોંગ્રેસના કિલ્લામાં ગાબડું પડ્યું છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરના હોમટાઉનમાં જ 'રાજકીય ભૂકંપ' સર્જાયો હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. 

દિગ્ગજ નેતાઓનો પંજો છોડી કેસરિયો ધારણ
ભાભર શહેર અને તાલુકા કોંગ્રેસના પાયાના નેતાઓએ આજે સત્તાવાર રીતે ભાજપનો છેડો પકડ્યો છે. જેમાં મુખ્યત્વે હુકમસિંહ રાઠોડ પૂર્વ પ્રમુખ, ભાભર શહેર કોંગ્રેસ, વસરામજી ઠાકોર પ્રમુખ, ભાભર તાલુકા કોંગ્રેસનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય 100થી વધુ કાર્યકરોએ કોંગ્રેસ છોડીને કમળનો ખેસ ધારણ કર્યો છે. આ બંને દિગ્ગજ નેતાઓ તેમના સેંકડો સમર્થકો સાથે ભાજપમાં સામેલ થયા છે. બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસ માટે આ એક મોટો આંચકો માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે આ નેતાઓ લાંબા સમયથી પાયાના સ્તરે પક્ષ સાથે જોડાયેલા હતા.

મંત્રી અને જિલ્લા પ્રમુખની હાજરીમાં શક્તિપ્રદર્શન
ભાભર ખાતે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર અને ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ ડૉ. નરેશજી ઠાકોરની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આ તમામ કાર્યકરોને કેસરીયો ખેસ પહેરાવી પક્ષમાં આવકારવામાં આવ્યા હતા. અંદાજે 100થી વધુ સક્રિય કાર્યકરોએ એકસાથે કોંગ્રેસને અલવિદા કહી દીધું છે.

ગેનીબેન સામે નારાજગી
આ પક્ષાંતર પાછળનું મુખ્ય કારણ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સામેની નારાજગી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભાજપમાં જોડાયેલા નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે પક્ષમાં નાના અને પાયાના કાર્યકરોની સતત અવગણના કરવામાં આવી રહી છે. માત્ર અમુક લોકોના જ કામ થાય છે અને નિષ્ઠાવાન કાર્યકરોનો અવાજ સાંભળવામાં આવતો નથી." આગામી સમયમાં વાવ વિધાનસભાની પેટાચૂંટણી યોજાવાની શક્યતા છે, ત્યારે ગેનીબેન ઠાકોરના હોમગ્રાઉન્ડ પર થયેલું આ ગાબડું કોંગ્રેસ માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. બીજી તરફ, ભાજપ આ તકનો લાભ ઉઠાવી આ વિસ્તારમાં પોતાની પકડ વધુ મજબૂત કરવાના પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

