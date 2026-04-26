હોમMehsanaલોકશાહીના પર્વમાં વર-કન્યાએ પવિત્ર ફેરા પહેલા કર્યું મતદાન, યુવા મતદારો અને નાગરિકોને આપ્યો મોટો સંદેશ

લોકશાહીના પર્વમાં વર-કન્યાએ પવિત્ર ફેરા પહેલા કર્યું મતદાન, યુવા મતદારો અને નાગરિકોને આપ્યો મોટો સંદેશ

Arvalli News: અરવલ્લી જિલ્લામાં સવારથી જ મતદારોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે, પરંતુ આ ભીડમાં મેઘરજ ખાતે એક એવું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું જેણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને લોકોમાં પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:40 AM IST
  • અરવલ્લી લોકશાહી ના પર્વ માં વહેલી સવારથી મતદાન શરૂ
  • આજે લગ્નગ્રંથી થી જોડાનાર કપલે પહેલા મતદાન પછી લગ્ન સાબિત કર્યું
  • મેઘરજ ના પાર્થ સુથાર અને દિયા સુથારે કર્યું મતદાન
  • મેઘરજ નગર માં વર કન્યા એ કર્યું મતદાન

લોકશાહીના પર્વમાં વર-કન્યાએ પવિત્ર ફેરા પહેલા કર્યું મતદાન, યુવા મતદારો અને નાગરિકોને આપ્યો મોટો સંદેશ

Arvalli News: ગુજરાતમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું મતદાન થઈ રહ્યું છે. લોકશાહીના મહાપર્વ સમાન મતદાનની પ્રક્રિયા વહેલી સવારથી જ ઉત્સાહપૂર્વક શરૂ થઈ ગઈ છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં સવારથી જ મતદારોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે, પરંતુ આ ભીડમાં મેઘરજ ખાતે એક એવું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું જેણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને લોકોમાં પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી.

'પહેલા મતદાન, પછી કન્યાદાન'
મેઘરજ નગરમાં રહેતા પાર્થ સુથાર અને દિયા સુથારના આજે લગ્ન છે. ઘરે શરણાઈઓ વાગી રહી છે અને લગ્નની વિધિઓનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, તેમ છતાં આ નવદંપતીએ લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા પહેલાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. મોઢા પર લગ્નની ખુશી અને હાથમાં મતદાનની શાહી સાથે આ કપલ મતદાન મથક પર પહોંચ્યું હતું. લગ્નના કપડાંમાં સજ્જ વર-કન્યાને જોઈને અન્ય મતદારો પણ આશ્ચર્યચકિત થયા હતા અને તેમના આ નિર્ણયને વધાવી લીધો હતો.

અન્ય મતદારો માટે બન્યા પ્રેરણારૂપ
મતદાન કર્યા બાદ પાર્થ અને દિયાએ હરખભેર પોતાની આંગળી પરનું લોહશાહીનું પ્રતિક એવા શાહીનું નિશાન બતાવ્યું હતું. લગ્નની વ્યસ્તતા અને જીવનના આટલા મોટા પ્રસંગ વચ્ચે પણ સમય કાઢીને તેમણે સાબિત કરી દીધું કે રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ફરજ સૌથી ઉપર છે. પાર્થ અને દિયા સુથારે જણાવ્યું હતું કે લગ્ન જીવનનો મહત્વનો પ્રસંગ છે, પણ મતદાન એ દેશના ભવિષ્ય માટેની આપણી નૈતિક જવાબદારી છે. અમે નક્કી કર્યું હતું કે પહેલા મતદાન કરીશું અને પછી જ લગ્નના ફેરા ફરીશું."

નાગરિકોને અપીલ
આ કપલે મતદાન મથક પરથી જ અન્ય યુવા મતદારો અને નાગરિકોને નમ્ર અપીલ કરી હતી કે, ગમે તેટલા સામાજિક પ્રસંગો હોય, પણ લોકશાહીને મજબૂત બનાવવા માટે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. અરવલ્લી જિલ્લામાં આ વર-કન્યાનું મતદાન અત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. 
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

