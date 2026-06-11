Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Mehsana
  • /ગુજરાતી સિંગર કાજલ મહેરિયા શું છૂટાછેડા લેશે? મહેસાણા કોર્ટમાં છૂટાછેડાની નકલી અરજી થતાં ખળભળાટ

ગુજરાતી સિંગર કાજલ મહેરિયા શું છૂટાછેડા લેશે? મહેસાણા કોર્ટમાં છૂટાછેડાની નકલી અરજી થતાં ખળભળાટ

Gujarati singer Kajal Mehria: લોકગાયિકા કાજલ મહેરિયાની થઈ બોગસ ડિવોર્સ અરજી. મહેસાણા કોર્ટમાં છૂટાછેડાની નકલી અરજી થતા ખળભળાટ. કાજલ અને તેના પતિ અલ્પેશને કોર્ટની નોટીસ મળતા ફૂટ્યો ભાંડો. અરજીમાં દર્શાવેલા વકીલોએ પોતાની સહી ન હોવાનો કર્યો ખુલાસો. અજાણ્યા શખ્સે વકીલના સનદ નંબરનો ઉપયોગ કર્યાનો આરોપ. અરજીમાં કાજલ 12 મહિનાથી પિયરમાં રહેતી હોવાનો ખોટો દાવો. કાજલના વકીલે અરજી મુદ્દે તપાસ કરવા રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ માંગ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 11, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:52 AM IST
ગુજરાતી સિંગર કાજલ મહેરિયા શું છૂટાછેડા લેશે? મહેસાણા કોર્ટમાં છૂટાછેડાની નકલી અરજી થતાં ખળભળાટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
લાખ પ્રયત્ન છતાં પેટની ફાંદ જતી નથી? તો તમને હોય શકે આ સમસ્યા, સમય રહેતાં કરાવો ઈલાજ
belly fat23 min ago
2
Labh Drishti Rajyog32 min ago
3
breaking news34 min ago
4
hair care44 min ago
5
Iran Us War52 min ago