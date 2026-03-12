Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝMehsanaગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારીએ ભાગીને લગ્ન કરતા વિવાદ; VIDEO શેર કરીને લખ્યો ઈમોશનલ મેસેજ

ગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારીએ ભાગીને લગ્ન કરતા વિવાદ; VIDEO શેર કરીને લખ્યો ઈમોશનલ મેસેજ

Kinjal Rabari Marriage News: ફરી ગુજરાતની એક સિંગર સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. આ પહેલા કિંજલ દવે અને આરતી સાંગાણી બાદ હવે ઉત્તર ગુજરાતની જાણીતી સિંગર કિંજલ રબારીને લઇને સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનો દોર શરૂ થયો છે. કિંજલ રબારી દ્વારા લગ્ન કરી લેવામાં આવ્યા છે. જે અંગેની પૃષ્ટિ કરતો વીડિયો તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં પોસ્ટ કર્યો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:51 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારીએ ભાગીને લગ્ન કરતા વિવાદ; VIDEO શેર કરીને લખ્યો ઈમોશનલ મેસેજ

Gujarati singer Kinjal Desai: ગુજરાતી લોકગાયિકાઓના લગ્ન અને ત્યારબાદ સર્જાતા વિવાદોનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. આરતી સંગાણી બાદ હવે વધુ એક જાણીતી ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દેસાઈ (રબારી) પોતાના લગ્નને લઈને વિવાદમાં ફસાઈ છે. રાધનપુર તાલુકાના સીનાડ ગામની આ ગાયિકાએ આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કરતા સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
લોકગાયિકા કિંજલ રબારીએ હાલમાં જ અશોક ચૌધરી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા છે. આ લગ્ન આંતરજ્ઞાતીય હોવાથી સોશિયલ મીડિયા પર તેને લઈને ઉગ્ર પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી રહી છે. કિંજલનો આક્ષેપ છે કે તેના લગ્ન બાદ સમાજના કેટલાક લોકો દ્વારા તેના પતિ અશોક ચૌધરી વિશે અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને તેમને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો જાહેર કરી સ્પષ્ટતા
વિવાદ વધતા કિંજલ દેસાઈએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો જાહેર કરીને પોતાની વાત રજૂ કરી છે. વીડિયોમાં તેણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે મેં કોઈના દબાણમાં આવ્યા વગર, મારી પોતાની મરજીથી આ લગ્ન કર્યા છે. જે રીતે સોશિયલ મીડિયા પર મારા પતિ અને મને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે તે ખોટું છે." કિંજલ રબારીએ વીડિયોમાં વધુમાં જણાવ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહેલા વિરોધ અને ધમકીઓને કારણે તેમને અને તેમના પતિને જીવનું જોખમ વર્તાઈ રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિને જોતા તેમણે પોલીસ પાસે રક્ષણની માંગણી કરી છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.

મહત્વનું છે કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુજરાતમાં લોકગાયિકાઓના અંગત જીવન અને લગ્નો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. આરતી સંગાણીના લગ્ન બાદ જે વિવાદ સર્જાયો હતો, તેવી જ કંઈક સ્થિતિ હવે કિંજલ દેસાઈના કિસ્સામાં જોવા મળી રહી છે. સમાજના રીત-રિવાજો અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા વચ્ચેનો આ સંઘર્ષ હવે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે.

હાલમાં તો આ મામલે મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. એક તરફ ચાહકો કિંજલના નિર્ણયને આવકારી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ જ્ઞાતિના સમીકરણોને લઈને વિવાદ વકરી રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે પોલીસ આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Kinjal Rabari marriage newsKinjal Rabari wedding videoGujarati singer Kinjal Rabari marriageKinjal Rabari husband name

Trending news