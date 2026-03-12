ગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારીએ ભાગીને લગ્ન કરતા વિવાદ; VIDEO શેર કરીને લખ્યો ઈમોશનલ મેસેજ
Kinjal Rabari Marriage News: ફરી ગુજરાતની એક સિંગર સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. આ પહેલા કિંજલ દવે અને આરતી સાંગાણી બાદ હવે ઉત્તર ગુજરાતની જાણીતી સિંગર કિંજલ રબારીને લઇને સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનો દોર શરૂ થયો છે. કિંજલ રબારી દ્વારા લગ્ન કરી લેવામાં આવ્યા છે. જે અંગેની પૃષ્ટિ કરતો વીડિયો તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં પોસ્ટ કર્યો છે.
Gujarati singer Kinjal Desai: ગુજરાતી લોકગાયિકાઓના લગ્ન અને ત્યારબાદ સર્જાતા વિવાદોનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. આરતી સંગાણી બાદ હવે વધુ એક જાણીતી ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દેસાઈ (રબારી) પોતાના લગ્નને લઈને વિવાદમાં ફસાઈ છે. રાધનપુર તાલુકાના સીનાડ ગામની આ ગાયિકાએ આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કરતા સમાજમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
લોકગાયિકા કિંજલ રબારીએ હાલમાં જ અશોક ચૌધરી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા છે. આ લગ્ન આંતરજ્ઞાતીય હોવાથી સોશિયલ મીડિયા પર તેને લઈને ઉગ્ર પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી રહી છે. કિંજલનો આક્ષેપ છે કે તેના લગ્ન બાદ સમાજના કેટલાક લોકો દ્વારા તેના પતિ અશોક ચૌધરી વિશે અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને તેમને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો જાહેર કરી સ્પષ્ટતા
વિવાદ વધતા કિંજલ દેસાઈએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો જાહેર કરીને પોતાની વાત રજૂ કરી છે. વીડિયોમાં તેણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે મેં કોઈના દબાણમાં આવ્યા વગર, મારી પોતાની મરજીથી આ લગ્ન કર્યા છે. જે રીતે સોશિયલ મીડિયા પર મારા પતિ અને મને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે તે ખોટું છે." કિંજલ રબારીએ વીડિયોમાં વધુમાં જણાવ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહેલા વિરોધ અને ધમકીઓને કારણે તેમને અને તેમના પતિને જીવનું જોખમ વર્તાઈ રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિને જોતા તેમણે પોલીસ પાસે રક્ષણની માંગણી કરી છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
મહત્વનું છે કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુજરાતમાં લોકગાયિકાઓના અંગત જીવન અને લગ્નો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. આરતી સંગાણીના લગ્ન બાદ જે વિવાદ સર્જાયો હતો, તેવી જ કંઈક સ્થિતિ હવે કિંજલ દેસાઈના કિસ્સામાં જોવા મળી રહી છે. સમાજના રીત-રિવાજો અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા વચ્ચેનો આ સંઘર્ષ હવે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે.
હાલમાં તો આ મામલે મિશ્ર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. એક તરફ ચાહકો કિંજલના નિર્ણયને આવકારી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ જ્ઞાતિના સમીકરણોને લઈને વિવાદ વકરી રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે પોલીસ આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે.
