'ખરાબ લોકો ગામમાં ભલે ઘૂસી જાય પરંતુ સત્તા પર ન બેસાડતા', મેવાણીનું નામ લીધા વિના સંઘવીના શાબ્દિક વાર

Mehsana News: વડગામમાં મેવાણીનું નામ લીધા વિના હર્ષ સંઘવીના શાબ્દિક વાર. કહ્યું, ખરાબ લોકો ગામમાં ભલે ઘૂસી જાય પરંતુ સત્તા પર ન બેસાડતા. કોંગ્રેસની હાલત ગંભીર છે, આ વખતે ઓક્સિજન પણ હટાવી દેજો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:02 PM IST
  • જિગ્નેશ મેવાણીના ગઢમાં નાબય મુખ્યમંત્રીની ગર્જના
  • નામ લીધા વગર વિરોધીઓ પર હર્ષ સંઘવીના પ્રહાર
  • તમને ભરમાવનારા લોકોથી ચેતીને રહેજો: હર્ષ સંઘવી
  • ગામના દુશ્મનોને ગામમાં ઘૂસવા ન દેતા: હર્ષ સંઘવી

અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા: વડગામમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓને લઈને આજે ભાજપ દ્વારા વિકાસ સંકલ્પ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે જંગી જાહેરસભાને સંબોધી હતી અને ભાજપના વિકાસની યાત્રાને વધુ વેગવંતી બનાવવા માટે ભાજપને મત આપી કમળ ખિલાવવાની અપીલ કરી હતી અને વિરોધી પક્ષો ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. 

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને મતદાતાઓને રીઝવવા માટે ભાજપ-કોંગ્રેસ, આપ પાર્ટી અને અપક્ષો એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે, ત્યારે આજે વડગામના APMC નજીક ભાજપ દ્વારા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં વિકાસ સંકલ્પ સભાનું આયોજન કરાયું હતું. જ્યાં સભામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. મંચ પરથી સંબોધન કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિરોધ પક્ષ પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું કે ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત વિરોધી તત્વોનો સફાયો કરવામાં આવ્યો છે અને ગુજરાતની જનતા હવે બધું સમજી ગઈ છે, કોંગ્રેસના શાસનમાં બનાસકાંઠાના લોકો સૌથી વધુ પીડાયા હતા, પાણી માટે લાંબા અંતર સુધી જવું પડતું હતું. જ્યારે ભાજપ સરકારે રોડ, પાણી અને વીજળી જેવી સુવિધાઓ ઘેરઘેર પહોંચાડી છે. ખેડૂતોના ખાતામાં દર વર્ષે સહાય રૂપે 6000 રૂપિયા જમા કરાવવામાં આવે છે.

વિરોધ પક્ષ પર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ 100 રૂપિયા લઈને આવે તો લઈ લો. પરંતુ મત ભાજપને જ આપજો. હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી પર પણ નિશાન સાધ્યું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કેટલાક તત્વો રાજ્યમાં અશાંતિ ફેલાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. ગરબા જેવી પરંપરાઓને શાંતિથી ઉજવવી હોય તો આવા તત્વોને દૂર કરવાના રહેશે.સભા દરમિયાન વડગામના રાજકારણને લઈને પણ આડકતરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા.

ખાસ કરીને જીગ્નેશ મેવાણી પર નિશાન સાધતા નિવેદન આપ્યું કે ગામના વિકાસમાં અવરોધ ઉભા કરનારા લોકોને હવે લોકો જવાબ આપશે. આ રીતે વડગામની સભામાં ભાજપે વિકાસના મુદ્દા સાથે જ વિરોધ પક્ષ પર તીખા પ્રહાર કર્યા હતા ત્યારે ચૂંટણી પહેલા બનાસકાંઠાનું રાજકારણ હવે વધુ ગરમાયું છે

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

