રાહુલ પટેલ બની મોહમ્મદ જાવેદે હિન્દુ યુવતી સાથે માણ્યું શરીરસુખ! ઉત્તર ગુજરાતમાં લવ જેહાદનો ચોંકાવનારો કિસ્સો
Mehsana News: ખેરાલુમાં વિધર્મી યુવક દ્વારા નામ બદલીને હિન્દુ યુવતી પર દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવ્યું છે. રાહુલ પટેલ બનીને મોહમદ જાવેદે યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. ત્યારબાદ અંગત પળોના ફોટા-વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. રાધે ગેસ્ટ હાઉસમાં દુષ્કર્મ આચરતા જાગૃત નાગરિકોએ યુવકને ઝડપ્યો હતો. લોકોના ટોળાએ આરોપી જાવેદ અને તેના પિતાને માર માર્યો હતો. પોલીસે દુષ્કર્મ અને રાયોટિંગ એમ બંને અલગ અલગ ગુના નોંધ્યા છે.
તેજસ દવે/મહેસાણા: જિલ્લાના ખેરાલુમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં લવ જેહાદની મોડસ ઓપરેન્ડીનો પર્દાફાશ થયો છે. એક વિધર્મી યુવકે પોતાનું નામ 'રાહુલ પટેલ' જણાવીને એક હિન્દુ કોલેજીયન યુવતીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. પરંતુ જ્યારે યુવતીને ખબર પડી કે તે રાહુલ નહીં પણ 'મોહમદ જાવેદ' છે. ત્યારે તેણે તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા. આથી ઉશ્કેરાયેલા આરોપીએ યુવતીના અંગત પળોના ફોટા અને વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી, તેને ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું. જોકે આ ઘટનાની જાણ થતાં જાગૃત નાગરિકોએ ગેસ્ટ હાઉસ પર ત્રાટકીને આરોપીને ઝડપી પાડી મેથીપાક ચખાડ્યો હતો.
મહેસાણાના ખેરાલુમાં રહેતી એક 20 વર્ષીય હિન્દુ કોલેજીયન યુવતી સાથે એક યુવકે મિત્રતા કેળવી હતી. આ યુવકે યુવતી સમક્ષ પોતાનું નામ રાહુલ પટેલ હોવાનું જણાવ્યું હતું અને ખોટી ઓળખ આપીને તેણે યુવતી સાથે સંબંધ બાંધ્યા હતા. પરંતુ થોડા સમય બાદ યુવતીને જાણ થઈ કે આ યુવકનું સાચું નામ મોહમદ જાવેદ નુરમહંમદ સિન્ધી છે. સચ્ચાઈ સામે આવતા જ યુવતીએ તેની સાથેના તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા હતા. પરંતુ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા જાવેદે અગાઉ પાડેલા અંગત ફોટા અને વીડિયો વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ ધમકીના આધારે 21મી ફેબ્રુઆરીના રોજ આરોપી જાવેદ યુવતીને ખેરાલુના વડનગર રોડ પર આવેલા રાધે ગેસ્ટ હાઉસમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું.
ગેસ્ટ હાઉસમાં ચાલી રહેલા આ કાળા કારનામાની જાણ કેટલાક જાગૃત નાગરિકોને થઈ ગઈ હતી. જેથી લોકોનું ટોળું તરત જ રાધે ગેસ્ટ હાઉસ પહોંચી ગયું હતું અને આરોપી મોહમદ જાવેદને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હતો. વિધર્મી યુવકના આ કારનામાથી લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. સમગ્ર ઘટના બાદ કેટલાક શખ્સોએ આરોપી જાવેદ અને તેના પિતા નુરમહંમદ હુસૈનભાઈ સિંધીને ગળદા પાટુનો ઢોર માર માર્યો હતો. કેટલાક શખ્સોએ આરોપી જાવેદને GJ-02-AU-9655 નંબરની એક સીએનજી રીક્ષામાં બેસાડીને અપહરણ કરી ગયા હતા. આરોપીને મલેકપુર રામદેવપીરના મંદીર પાછળ ખુલ્લા ચોગાનમાં લઈ જઈને માર મારીને ત્યાં જ છોડી દઈ નાસી ગયા હતા. જેની પણ ફરિયાદ નોંધાયેલી છે.
સમગ્ર મામલો પોલીસ મથકે પહોંચતા ખેરાલુ પોલીસે બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ નોંધી છે. પ્રથમ ફરિયાદમાં ભોગ બનનાર યુવતીની રજૂઆતના આધારે આરોપી મોહમદ જાવેદ સામે બીએનએસ કલમ 64(1) અને 351 (2) મુજબ દુષ્કર્મ અને ધમકી આપવાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. તો બીજી તરફ, આરોપીના ભાઈ મોહમદયાસીન નુરમહંમદ હુસૈનભાઇ સિંધીની ફરિયાદના આધારે આરોપી અને તેના પિતાને માર મારનાર તથા અપહરણ કરનાર અજાણ્યા લોકોના ટોળા અને રિક્ષા ચાલક વિરુદ્ધ પણ બીએનએસ કલમ 115 (2), 140 (3) અને 54 મુજબ ગુનો દાખલ કરાયો છે.
હાલ આ સમગ્ર સંવેદનશીલ મામલાની તપાસ વિસનગર ડીવાયએસપી દિનેશસિંહ ચૌહાણ ચલાવી રહ્યા છે અને પોલીસે બંને ગુનાઓમાં કડક તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
