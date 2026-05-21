Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Mehsana
  • /ગુજરાત સરકાર અને L&Tનો મોટો નિર્ણય: વડનગરમાં મફત રહેવા-જમવાની સગવડ સાથે મળશે વિશ્વસ્તરીય ઔદ્યોગિક તાલીમ

ગુજરાત સરકાર અને L&Tનો મોટો નિર્ણય: વડનગરમાં મફત રહેવા-જમવાની સગવડ સાથે મળશે વિશ્વસ્તરીય ઔદ્યોગિક તાલીમ

Mehsana News: ગુજરાત સરકારનાં સહયોગથી વડનગર ખાતે લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T) કંપનીએ વિશ્વસ્તરીય તાલીમ સુવિધાઓ સાથે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કન્સ્ટ્રક્શન સ્કિલ્સ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ICSTI) સ્થાપી છે. અહીંથી બે પાયલોટ બેચનાં કુલ 201 તાલીમાર્થીઓની તાલીમ પૂર્ણ પણ થઇ ગઇ છે. વડનગરમાં આવેલી આ તાલીમ સંસ્થા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં સ્કિલ ઇન્ડિયા મિશનનાં વિઝનને આગળ ધપાવે છે, જેનો હેતુ લાખો યુવાનોને ઉદ્યોગલક્ષી કુશળતા આપીને રોજગાર અને ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 21, 2026, 01:46 PM IST|Updated: May 21, 2026, 01:46 PM IST
ગુજરાત સરકાર અને L&Tનો મોટો નિર્ણય: વડનગરમાં મફત રહેવા-જમવાની સગવડ સાથે મળશે વિશ્વસ્તરીય ઔદ્યોગિક તાલીમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સૌરાષ્ટ્રની આ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ : 3 શિફ્ટનું કામ 1 શિફ્ટમાં સમેટાયુ

સૌરાષ્ટ્રની આ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ : 3 શિફ્ટનું કામ 1 શિફ્ટમાં સમેટાયુ

Rajkot15 min ago
2

ફરી X પર કોકરોચ જનતા પાર્ટીની વાપસી, હવે શું રાખ્યું છે નામ; આ અંદાજમાં કર્યો કટાક્ષ

Cockroach Party25 min ago
3

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં અચાનક ફેરફાર, જાણો કોણ થયું બહાર અને કોને મળી એન્ટ્રી

indian cricket team55 min ago
4

ગુજરાતમાં બેરોજગારીનો જીવતોજાગતો પુરાવો : કંડક્ટરની ભરતી માટે હજારો યુવા લાઈનમાં

unemployment1 hr ago
5

સરકારી કર્મચારીઓની લાગી બમ્પર લોટરી! DA વધીને થયું 60%, જાણો કેટલો વધશે પગાર

UP Govt Employees DA Hike1 hr ago