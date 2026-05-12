/મોતની ચિચિયારીઓથી ગૂંજ્યો મહેસાણા હાઈ-વે; કાળમુખી લકઝરી બસ ડિવાઈડર કૂદી ટ્રક સાથે અથડાઈ, 2ના મોત, 13 ઇજાગ્રસ્ત

Mehsana News: ઉત્તર ગુજરાતના હાઈવે પર અકસ્માતોનો સિલસિલો યથાવત છે. મહેસાણા-રાજસ્થાન હાઈવે પર મોટી દાઉ ગામ પાસે મોડી રાત્રે એક ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. રોંગ સઈડથી આવતી એક લકઝરી બસે કેળા ભરેલી ટ્રકને જોરદાર ટક્કર મારતા બે લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 13 થી વધુ મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
મોડી રાત્રે ૩ વાગ્યે સર્જાયો અકસ્માત
મળતી માહિતી મુજબ, આ અકસ્માત મોડી રાત્રે 3 વાગ્યાના અરસામાં થયો હતો. વડોદરાના રાજપીપળાથી કેળા ભરીને એક ટ્રક રાજસ્થાનના જોધપુર તરફ જઈ રહી હતી. તે સમયે અમદાવાદ તરફ જતી એક લકઝરી બસના ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો.
કેવી રીતે સર્જાયો અકસ્માત?
ટ્રક ડ્રાઈવર તુલસીરામે આ ઘટનાની આપવીતી જણાવતા કહ્યું કે, લકઝરી બસ અચાનક ડિવાઈડર કૂદીને રોંગ સાઈડમાં ધસી આવી હતી. પૂરપાટ ઝડપે આવતી બસે સામેથી આવતી કેળા ભરેલી ટ્રકને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે લકઝરી બસ રોડની સાઈડમાં આવેલી ઝાડીઓમાં ઘૂસી ગઈ હતી.
જાનહાની અને રાહત કામગીરી
આ અકસ્માતમાં 2 વ્યક્તિઓએ જીવ ગુમાવ્યા છે. બસમાં સવાર આશરે 13 જેટલા મુસાફરોને નાની-મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે. અકસ્માત થતા જ આસપાસના લોકો અને પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે હાલ અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મોડી રાત્રે ડ્રાઈવરને જોકું આવી ગયું હોવાને કારણે અથવા ગતિ મર્યાદા બહાર હોવાને કારણે આ દુર્ઘટના બની હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.