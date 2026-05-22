Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Mehsana
  • /મોડાસામાં કાળજું કંપાવતી ક્રૂરતા: લગ્ન પહેલાં અંધારામાં બંધાયેલા સંબંધોનું પાપ છુપાવવા માસૂમ કૂવામાં હોમાઈ!

મોડાસામાં કાળજું કંપાવતી ક્રૂરતા: લગ્ન પહેલાં અંધારામાં બંધાયેલા સંબંધોનું પાપ છુપાવવા માસૂમ કૂવામાં હોમાઈ!

Aravalli District: એક નિષ્ઠુર જનેતાએ પોતાના જ નવજાતને કૂવામાં નાખી દીધું હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. લગ્ન પહેલાં જ માતા બની જતાં સમાજમાં આબરૂ ન જાય તે માટે યુવતીએ પોતાની માતાની વાત માની માસૂમને લાલ કપડામાં વીંટી કૂવામાં નાખી દીધું હતું. જે અંગે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી કળયુગી માતા અને નાની બંનેની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 22, 2026, 01:49 PM IST|Updated: May 22, 2026, 01:49 PM IST
મોડાસામાં કાળજું કંપાવતી ક્રૂરતા: લગ્ન પહેલાં અંધારામાં બંધાયેલા સંબંધોનું પાપ છુપાવવા માસૂમ કૂવામાં હોમાઈ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દીકરાના લગ્નમાં જઈશ તો મરી જઈશ, નહીં જઉ તો પણ મરી જઈશ! આવું કેમ બોલ્યા ટ્રમ્પ?

દીકરાના લગ્નમાં જઈશ તો મરી જઈશ, નહીં જઉ તો પણ મરી જઈશ! આવું કેમ બોલ્યા ટ્રમ્પ?

donald trump10 min ago
2

Ambani vs Adani: રિલાયન્સમાં ભાગીદારી ઘટાડીને અમેરિકન ગ્રુપે અદાણીને આપ્યું રોકાણ

Gautam Adani13 min ago
3

15 લાખ જમા કરવા પર દર મહિને થશે કમાણી, 5 વર્ષ સુધી મળશે બમ્પર આવક!

Post Office MIS13 min ago
4

પહેલા અને હવે! 'કોઈ કોમ છોટા યા બડા નહીં હોતા', મેયરની ટર્મ પૂર્ણ થતા કામમાં વળગ્યા!

gujarat21 min ago
5

બાળમજૂરીનું સામે આવ્યું ભયાનક સત્ય! 90થી વધુ માસૂમ મુક્ત, રૂમમાં પૂરીને રખાતા હતા...

World Day Against Child Labour44 min ago