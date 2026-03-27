ગુજરાતી ન્યૂઝMehsanaગુજરાતમાં ચૂંટણી પહેલા નીતિન પટેલ એક્ટિવ; કાર્યકરોને આપ્યો નવો મંત્ર; જાણો આ વખતે કોને મળશે ટિકીટ?

ગુજરાતમાં ચૂંટણી પહેલા નીતિન પટેલ એક્ટિવ; કાર્યકરોને આપ્યો નવો મંત્ર; જાણો આ વખતે કોને મળશે ટિકીટ?

Mehsana News: ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં 80 ટકા જેટલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ યોજાવા જઈ રહી છે, જેને લઈને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ વખતે ટિકિટ ફાળવણીમાં 'મારો એ સારો નહિ, પણ સારો એ મારો' ના મંત્રને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. આગામી 45 દિવસમાં 10 હજારથી વધુ લાયક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવાની મોટી જવાબદારી પક્ષના શીર્ષ નેતૃત્વ પર છે. આ પ્રક્રિયામાં વફાદાર, નિષ્ઠાવાન અને સમાજમાં સ્વચ્છ છબી ધરાવતા કાર્યકરોને જ ઉમેદવારીની તક આપવામાં આવશે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા કે ડાઘિત છબી ધરાવતા લોકોને ટિકિટ નહીં મળે તેવો સ્પષ્ટ સંકેત આપીને તેમણે પક્ષની શિસ્ત અને ગુણવત્તા પર ભાર મૂક્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:26 PM IST

ગુજરાતમાં ચૂંટણી પહેલા નીતિન પટેલ એક્ટિવ; કાર્યકરોને આપ્યો નવો મંત્ર; જાણો આ વખતે કોને મળશે ટિકીટ?

Mehsana News: ઉત્તર ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના ડાકલા વાગવા માંડ્યા છે. ત્યારે ગુજરાતના રાજકારણના ગઢ ગણાતા કડી ખાતે આજે એક વિશેષ સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યાં ગુજરાતના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ હાજર રહ્યા હતા. ચૂંટણીઓ પહેલા નીતિન પટેલ ફરી એક્ટિવ થયા છે, બીજી બાજુ ભાજપ દ્વારા નીતિન પટેલને ભાજપ પ્રદેશ ચૂંટણી સમિતિમાં સ્થાન મળવા બદલ કડી APMC ખાતે સ્થાનિક અગ્રણીઓ અને કાર્યકરો દ્વારા તેમનું ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

નીતિન પટેલના માથે છે ચૂંટણી સમિતિમાં સ્થાન અને મોટી જવાબદારી
ભાજપ દ્વારા ગુજરાતના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી  નીતિન પટેલને પ્રદેશ ચૂંટણી સમિતિમાં મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આ પ્રસંગે નીતિન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આગામી 45 દિવસમાં ગુજરાતમાં 10 હજારથી વધુ ઉમેદવારોની પસંદગી કરવાની મોટી જવાબદારી પક્ષે તેમને સોંપી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં ટૂંક સમયમાં 80 ટકા જેટલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ યોજાવા જઈ રહી છે.

'મારો એ સારો નહિ, પણ સારો એ મારો'
ચૂંટણીઓમાં ટિકિટ ફાળવણીના માપદંડો અંગે નીતિન પટેલે કાર્યકરોને સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધા છે. તેમણે આ વખતે એક નવો મંત્ર આપતા જણાવ્યું છે કે મારો માણસ હોય એટલે એ સારો છે એવું માનીને ટિકિટ નહીં અપાય, પણ જે ખરેખર સારો અને લાયક હશે તેને જ પક્ષ પોતાનો ગણીને મેદાનમાં ઉતારશે." નીતિન પટેલે આડકતરી રીતે દાવેદારોને ચેતવણી આપતા જણાવ્યું હતું કે, પક્ષ આ વખતે ઉમેદવારની પસંદગીમાં કોઈ બાંધછોડ કરશે નહીં. 

નીતિન પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ટિકિટ મેળવવા માટે પક્ષ પ્રત્યે સમર્પિત કાર્યકરોને પ્રાધાન્ય મળશે. જે કાર્યકરની છબી જનતામાં ક્લીન હશે તેને જ પાર્ટી ટિકિટ અપાશે. આ સિવાય કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા કે ખરાબ ઈતિહાસ ધરાવતા લોકોને ટિકિટ નહીં મળે તેવો સ્પષ્ટ સંકેત તેમણે આપ્યો હતો.

આ કાર્યક્રમમાં કડી અને મહેસાણા જિલ્લાના ભાજપના હોદ્દેદારો, સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નીતિન પટેલના આ નિવેદનથી સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે અને દાવેદારોમાં દોડધામ શરૂ થઈ ગઈ છે.
 

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

