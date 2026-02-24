Prev
સાદગીના નિયમો માત્ર સામાન્ય જનતા માટે? ગેનીબેનની હાજરીમાં જ 'VIP' રિસેપ્શનમાં બંધારણના ધજાગરા!

Harj Wedding Controversy: પાટણ જિલ્લા ભાજપ પૂર્વ પ્રમુખ દશરથ ઠાકોરના પુત્રના લગ્નના રિસેપ્શન પ્રસંગે ઠાકોર સમાજના સામાજિક બંધારણના નિયમોનું સરેખામ ઉલ્લંઘન થયું હતું. જે મામલે વિવાદ સર્જાયો છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની હાજરી હોવા છતાં VIP રિસેપ્શન અને પ્રતિબંધિત રસમો યોજાઈ હતી, જેને કારણે સમાજના લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:11 AM IST

સાદગીના નિયમો માત્ર સામાન્ય જનતા માટે? ગેનીબેનની હાજરીમાં જ 'VIP' રિસેપ્શનમાં બંધારણના ધજાગરા!

Harj Wedding Controversy:​ ઠાકોર સમાજ દ્વારા તાજેતરમાં એક બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ સમાજ સુધારણાના નામે કડક નિયમો બનાવનારા જ જ્યારે એ નિયમોનું ઉલાળિયો કરે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે સમાજમાં રોષ ફાટી નીકળે છે. પાટણ જિલ્લાના હારીજમાં ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખના પુત્રના લગ્ન પ્રસંગે કંઈક આવું જ જોવા મળ્યું, જ્યાં ઠાકોર સમાજ દ્વારા તાજેતરમાં જ બનાવાયેલા 16 મુદ્દાના સામાજિક બંધારણના સરેઆમ ધજાગરા ઉડ્યા હતા.

પાટણના હારીજમાં શું છે સમગ્ર વિવાદ?
હારીજમાં પાટણ જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખ દશરથ ઠાકોરના પુત્રના લગ્ન 20 તારીખે અને રિસેપ્શન 21 તારીખે યોજવામાં આવ્યું હતું. આ લગ્નમાં VIP રિસેપ્શન, ઝાકઝમાળ લાઈટો, VIP ભોજન અને ખાસ VIP કંકોત્રી જેવી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી હતી. નવાઈની વાત એ છે કે, જે સામાજિક બંધારણના ઘડવૈયા ગણાય છે તેવા બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર પોતે જ આ પ્રસંગમાં હાજર રહ્યા હતા. જેના કારણે ચારેબાજુ ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.

ઠાકોર સમાજે ઘડેલા બંધારણના કયા નિયમો તૂટ્યા?
ઠાકોર સમાજ દ્વારા બિનજરૂરી ખર્ચ ઘટાડવા માટે જે 16 મુદ્દાનું બંધારણ અમલમાં મૂકાયું હતું, તેમાં સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી કે લગ્નમાં માત્ર એક જ મીઠાઈ પીરસવી, હલ્દી જેવી ભપકાદાર રસમો ન કરવી, વર-કન્યાની ભવ્ય એન્ટ્રી પર પ્રતિબંધ અને VIP પ્રથાઓ અને અલગ મહેમાનગતિ ટાળવી. પરંતુ આ હાઈ-પ્રોફાઈલ લગ્નમાં આ તમામ નિયમોને નેવે મૂકીને સાદગીના નામે માત્ર દેખાડો કરવામાં આવ્યો હોય તેવું ચિત્ર ઉપસ્યું હતું.

"નિયમો માત્ર ગરીબો માટે?"- અર્જુન ઠાકોરનો કટાક્ષ
આ ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે. ગબ્બર ઠાકોરના ભાઈ અર્જુન ઠાકોરે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરીને વેધક સવાલ કર્યો છે કે, "શું આ બંધારણ માત્ર ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર જેવા સામાન્ય લોકો માટે જ છે? બંધારણ બાંધવાવાળાને નિયમ નડતા જ નથી!" તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે આગેવાનો માટે અલગ અને સામાન્ય જનતા માટે અલગ-આવા બેવડા ધોરણો સમાજ ક્યાં સુધી સહન કરશે?

નેતાઓની બેવડી નીતિ સામે લોકોમાં જબરદસ્ત રોષ
થોડા સમય પહેલા જ વાવ-થરાદના ઓગડનાથના થળી મુકામે ગેનીબેન ઠાકોર અને અલ્પેશ ઠાકોરની હાજરીમાં આ 16 મુદ્દાનું બંધારણ સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો આગેવાનો પોતે જ આ નિયમોનું પાલન ન કરી શકતા હોય, તો સામાન્ય જનતા પાસે તેની અપેક્ષા રાખવી કેટલી યોગ્ય? શું સામાજિક સુધારણા માત્ર સ્ટેજ પર ભાષણો આપવા પૂરતી જ મર્યાદિત છે?

નોંધનીય છે કે હારીજની આ ઘટનાએ સામાજિક ગલિયારાઓમાં ભારે ગરમાવો લાવી દીધો છે. બંધારણની વિશ્વસનીયતા પર ઉઠેલા આ સવાલોનો જવાબ હવે સમાજના આગેવાનોએ આપવો પડશે. જો નિયમો સૌના માટે સમાન ન હોય, તો તે નિયમો માત્ર કાગળ પર જ રહી જશે.

