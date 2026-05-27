/અમરિકામાં જંત્રાલની પાટીદાર મહિલાની કેમ કરવામાં આવી હત્યા? ખુલ્યું મોટું કનેક્શન; CCTV જોઈ રૂંવાડા થઈ જશે ઉભા!

Mehsana News : અમેરિકાની ધરતી પર વિજાપુરના જંત્રાલ ગામની પાટીદાર દીકરી મેઘના પટેલની હત્યા થઈ છે. પરિવાર સાથે અમેરિકામાં સ્થાયી થયેલા મેઘના પટેલની અજાણ્યા શખ્સોએ ગોળી મારી હત્યા કરી. આ ઘટનામાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. હત્યારાએ એક બે નહીં, ત્રણ ત્રણ હત્યાને અંજામ આપ્યો છે. હત્યારાએ પોતાના સાવકા પિતાની હત્યા બાદ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.
Gujarati Woman Shot In USA: અમેરિકાથી એક અત્યંત આઘાતજનક સમાચાર સામે આવ્યા હતા. આ કેસમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. જી હા.. કૌટુંબિક ઝઘડાના કારણે સર્જાયેલા આ લોહિયાળ ખેલમાં મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના જંત્રાલ ગામની પાટીદાર મહિલા સહિત કુલ ત્રણ લોકોના મોત નિપજ્યા છે. અમેરિકાના નોરફોકમાં બનેલી આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક ભારતીય સમુદાય અને ગુજરાતમાં રહેતા તેમના વતનના પરિવારજનોમાં ભારે શોક અને રોષની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
એક કૌટુંબિક ઝઘડો અને ત્રણ નિર્દોષ જિંદગીઓનો અંત
મળતી વિગતો અનુસાર, આ સમગ્ર લોહિયાળ ઘટના પાછળ કૌટુંબિક ઝઘડો જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. અમેરિકાના નોરફોક શહેરમાં આવેલા બ્લેકવુડ એવન્યુ ખાતે એક સાવકા પુત્રએ અગમ્ય કારણોસર પોતાના જ સાવકા પિતા પર અચાનક ગોળીબાર કરી દીધો હતો. આ જીવલેણ હુમલામાં પિતા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા અને ત્યારબાદ તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.
ગુજરાતી મહિલા મેઘના પટેલ બની અંધાધૂંધ ફાયરિંગનો ભોગ
સાવકા પિતાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા બાદ પણ હુમલાખોરનો ગુસ્સો શાંત થયો ન હતો. પિતા પર હુમલો કરીને તે ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો હતો અને અઝાલેઆ ગાર્ડન રોડ પર આવેલા 'ફેટ ફિલીસ' (Fat Phillis) નામના કન્વીનિયન્સ સ્ટોર પર પહોંચ્યો હતો. આ સ્ટોરમાં મૂળ વિજાપુરના જંત્રાલ ગામના પાટીદાર મહિલા મેઘના બેન પટેલ ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. સ્ટોરમાં ઘૂસેલા માથાભારે હુમલાખોરે નિર્દોષ મેઘનાબેન પર નિશાન તાકીને આડેધડ ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું. ગોળીબારની આ ઘટનામાં મેઘનાબેન પટેલનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. કૌટુંબિક ઝઘડા સાથે કોઈ લેવાદેવા ન હોવા છતાં, નિર્દોષ ગુજરાતી મહિલા આ હિંસાનો ભોગ બનતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
હત્યારાએ કારમાં જ લમણે ગોળી મારી કરી આત્મહત્યા
પોતાના સાવકા પિતા અને સ્ટોર ક્લાર્ક મેઘનાબેનની ઘાતકી હત્યા કર્યા બાદ હત્યારો ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. જો કે, કાયદાના સિકંજામાં આવતા પહેલા જ સ્ટોરથી થોડે દૂર જઈને તેણે એક કારમાં પોતાની જાતને જ લમણે ગોળી મારી દીધી હતી. હુમલાખોરે ઘટનાસ્થળે જ આપઘાત કરી લેતા આ લોહિયાળ ડ્રામાનો અંત આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ત્રણ લોકો દુનિયા છોડી ચૂક્યા હતા.
નોરફોક પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ
આ ચકચારી ઘટનાને પગલે અમેરિકાની નોરફોક પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે. પોલીસે એક સાથે ત્રણ અલગ-અલગ ક્રાઈમ સીન (પિતા પર હુમલાનું સ્થળ, કન્વીનિયન્સ સ્ટોર અને કાર) પર સઘન તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. હુમલાખોરે આ પગલું કેમ ભર્યું અને કૌટુંબિક ઝઘડાનું મુખ્ય કારણ શું હતું, તે દિશામાં ફોરેન્સિક ટીમો અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા ઝીણવટભરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
શોકની કાળી ડિબાંગ રાત
જંત્રાલ ગામની દીકરી/વહુનું અમેરિકાની ધરતી પર આ રીતે અકાળે મોત થતાં મહેસાણાના વિજાપુર પંથકમાં અને અમેરિકામાં વસતા ગુજરાતી પરિવારોમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. વિદેશની ધરતી પર ભારતીયોની સુરક્ષાને લઈને ફરી એકવાર ચિંતાજનક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.