અમરિકામાં જંત્રાલની પાટીદાર મહિલાની કેમ કરવામાં આવી હત્યા? ખુલ્યું મોટું કનેક્શન; CCTV જોઈ રૂંવાડા થઈ જશે ઉભા!

Mehsana News : અમેરિકાની ધરતી પર વિજાપુરના જંત્રાલ ગામની પાટીદાર દીકરી મેઘના પટેલની હત્યા થઈ છે. પરિવાર સાથે અમેરિકામાં સ્થાયી થયેલા મેઘના પટેલની અજાણ્યા શખ્સોએ ગોળી મારી હત્યા કરી. આ ઘટનામાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. હત્યારાએ એક બે નહીં, ત્રણ ત્રણ હત્યાને અંજામ આપ્યો છે. હત્યારાએ પોતાના સાવકા પિતાની હત્યા બાદ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

Published: May 27, 2026, 10:49 AM IST|Updated: May 27, 2026, 10:49 AM IST
કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

