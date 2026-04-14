ભૂકંપે હવે સ્થળ બદલ્યું! ઉત્તર ગુજરાતમાં ભૂકંપના હળવા આંચકા અનુભવાયા, લોકોમાં ડરનો માહોલ

Gandhinagar News: ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવો ભૂકંપ અનુભવાયો. ઉત્તર ગુજરાતમાં આજે રાત્રે હળવો ભૂકંપ નોંધાયો. રાધનપુરથી આશરે 27 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વમાં નોંધાયો છે. ભૂકંપની તીવ્રતા 2.8 હતી અને રાત્રે 09:29:10 વાગ્યે નોંધાયો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 14, 2026, 09:59 AM IST

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. પરંતુ આ વખતે સૌરાષ્ટ્ર નહીં, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગત મોડી રાત્રે ભૂકંપનો હળવો આંચકો અનુભવાતા લોકોમાં ફાળ પડી હતી. જોકે, ભૂકંપની તીવ્રતા ઓછી હોવાને કારણે અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિ કે મોટા નુકસાનના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી.

ગાંધીનગર સ્થિત સિસ્મોલોજી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ISR) ના જણાવ્યા અનુસાર, આ આંચકાની વિગતોની વાત કરીએ તો રાત્રે 09:29:10 વાગ્યે રિક્ટર સ્કેલ પર 2.8 ની તીવ્રતાવાળો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. જેનું કેન્દ્રબિદું પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરથી આશરે 27 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપૂર્વ (SSE) દિશામાં નોંધાયું હતું.

સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
રાત્રિના સમયે જ્યારે લોકો પોતાના ઘરે આરામ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક ધરતી ધ્રૂજતા લોકો સાવચેતીના ભાગરૂપે ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. રાધનપુર અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આ આંચકાની અસર વધુ જોવા મળી હતી.

ગભરાવાની જરૂર નથી
નિષ્ણાતોના મતે 2.8 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ ઘણો હળવો ગણાય છે. આવા આંચકાથી સામાન્ય રીતે ઈમારતોને નુકસાન થતું નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ લોકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા અને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

