સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે રોપ-વે સેવા 6 દિવસ માટે બંધ: યાત્રિકો માટે મહત્વના સમાચાર
Ambaji Temple: અંબાજી ગબ્બર ખાતે આવેલી રોપવે સેવા આગામી 23 થી 28 ફેબ્રુઆરી સુધી 6 દિવસ માટે બંધ રહેશે. આગામી હોળી-ધુળેટીના તહેવારો પૂર્વે રોપવેની મેન્ટેનન્સ કામગીરીને પગલે આ નિર્ણય લેવાયો છે. મુસાફરોની સુરક્ષા અને સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ સાવચેતીનું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. રોપવે બંધ રહેવાના સમયગાળા દરમિયાન યાત્રિકો ગબ્બરગઢ પર પગથિયાં ચઢીને જઈ શકશે.
Ambaji Temple: ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે આવેલા ગબ્બર પર જવા માટેની રોપ-વે સેવા 6 દિવસ માટે બંધ રહેશે. જી હા... રોપ-વે સેવા આગામી 23 ફેબ્રુઆરીથી 28 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી બંધ રાખવાનો નિર્ણય મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે. સતત 6 દિવસ સુધી આ સેવા બંધ રહેવાને કારણે યાત્રિકોએ હવે ગબ્બરના દર્શન માટે પગથિયાંનો ઉપયોગ કરવો પડશે.
શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય?
આગામી હોળી-ધુળેટીના મોટા તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે, ત્યારે યાત્રિકોનો ભારે ધસારો જોવા મળતો હોય છે. મુસાફરોની સુરક્ષા અને સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા રોપવેની જરૂરી મેન્ટેનન્સ (જાળવણી) કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. કોઈ પણ પ્રકારની ટેકનિકલ ખામી ન સર્જાય તે માટે અગાઉથી આ સાવચેતીનું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.
યાત્રિકો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા
રોપવે બંધ રહેવાના આ સમયગાળા દરમિયાન શ્રદ્ધાળુઓ પગથિયાં ચઢીને ગબ્બરગઢ ઉપર જઈ શકશે. ગબ્બર ગોખમાં બિરાજમાન અખંડ જ્યોતના દર્શન પગપાળા જઈને કરી શકાશે. તંત્ર દ્વારા મુસાફરોને અગવડ ન પડે તે હેતુથી આ જાણકારી અગાઉથી જાહેર કરવામાં આવી છે.
ક્યારથી શરૂ થશે ફરી રોપ-વે સેવા?
મેન્ટેનન્સની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ 1 માર્ચ 2026થી રોપવે સેવા ફરી રાબેતા મુજબ શરૂ કરી દેવામાં આવશે. યાત્રિકોને આ સમયગાળા દરમિયાન સહકાર આપવા અને આયોજનપૂર્વક દર્શન માટે આવવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
