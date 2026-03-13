પાટણની સિંહણ ગરજી: કિંજલ રબારીએ બીજો વીડિયો મૂકી કર્યો ધડાકો, ધમકી આપનારાઓને સીધી ચેતવણી
kinjal rabari love marriage stirs controversy: પાટણ જિલ્લાના સીનાડ ગામની જાણીતી લોકગાયિકા કિંજલ રબારીના પ્રેમ લગ્નને લઈને હાલ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે ચકચાર મચી છે. કિંજલ રબારી પોતાના પ્રેમી અશોક ચૌધરી સાથે લગ્ન કરીને પલાયન થઈ જતાં પરિવાર અને સમાજમાં લાલઘૂમ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ મામલે સમાજના અગ્રણીઓએ આકરું વલણ અખત્યાર કર્યું છે.
Singer Kinjal Rabari with Ashok Chaudhary married: પાટણમાં જાણીતી ગાયિકા કિંજલ રબારીના લગ્નને લઈને સર્જાયેલો વિવાદ હવે વધુ ઘેરો બન્યો છે. આ કિસ્સામાં કિંજલ રબારીએ સોશિયલ મીડિયા પર ફરી એક વીડિયો જાહેર કરી પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે, જ્યારે સમાજના આગેવાનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
કિંજલ રબારીનો વળતો પ્રહાર: "મારી ખુશીનો વિરોધ કેમ?"
ગાયિકા કિંજલ રબારીએ સોશિયલ મીડિયા પર બીજો વીડિયો જાહેર કરીને સમાજ અને તેના વિરોધીઓ સામે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. તેણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ લગ્ન તેમણે કોઈના દબાણમાં નહીં, પણ પોતાની રાજીખુશીથી કર્યા છે. કિંજલ રબારીએ સમાજ સામે સવાલ ઉઠાવતા જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી હું સમાજ માટે ગીતો ગાતી અને કામ કરતી હતી, ત્યાં સુધી બધા ખુશ હતા. પરંતુ જ્યારે મેં મારા અંગત જીવન માટે નિર્ણય લીધો, ત્યારે વિરોધ કેમ?"
કિંજલે દાવો કર્યો છે કે મને અને મારા પતિને સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય માધ્યમોથી સતત ધમકીઓ મળી રહી છે. કિંજલ રબારીએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, સમાજના કેટલાક લોકો છોકરીઓને સોશિયલ મીડિયા વાપરવાની મનાઈ કરે છે, પરંતુ છોકરાઓ માટે કેમ કોઈ નિયમ નથી? કિંજલે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તે આ મામલે કાયદાકીય પગલાં લેશે અને આ અંગે વિધાનસભા અધ્યક્ષ તથા ગૃહમંત્રીને પણ રજૂઆત કરશે.
સમાજના આગેવાનોમાં રોષ: "દીકરી પાછી લાવો"
બીજી તરફ, રબારી સમાજના આગેવાનો આ લગ્નને સમાજ માટે કલંક ગણાવી રહ્યા છે. હીરા ભુવાજીએ પોતાનું નિવેદનમાં આ કિસ્સાને અત્યંત ગંભીર ગણાવતા કહ્યું કે, "આ ઘટના સમાજ માટે કલંકરૂપ છે. સમાજના તમામ અગ્રણીઓએ જાગૃત થવાની જરૂર છે." તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારતા જણાવ્યું કે, જો 24 કલાકમાં દીકરી પાછી નહીં આવે, તો રબારી સમાજના લોકો કોઈપણ ભોગે દીકરીને પાછી લાવવા માટે પ્રયત્નો કરશે.
ભાજપ નેતા દિનેશ દેસાઈની પ્રતિક્રિયા
સામાજિક આગેવાન અને ભાજપ નેતા દિનેશ દેસાઈએ આ મામલે મધ્યમ માર્ગી વલણ અપનાવતા કેટલીક મહત્વની વાતો જણાવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ પ્રેમ લગ્નના વિરોધી નથી, પરંતુ માતા-પિતાની લાગણી દુભાય તે રીતે લગ્ન કરવાના પક્ષમાં પણ નથી. દીકરીઓને વિનંતી કરી કે માતા-પિતાની મરજીથી જ લગ્ન કરવા જોઈએ. તેમણે ગુજરાત સરકારને વિનંતી કરી છે કે પ્રેમ લગ્ન નોંધણીનો કાયદો (જેમાં વાલીની સંમતિ ફરજિયાત હોય) વહેલી તકે લાવવામાં આવે, જેથી દરેક સમાજની દીકરીઓને સુરક્ષિત કરી શકાય.
ઉલ્લેખનીય છે કે, પાટણનો આ કિસ્સો હવે વ્યક્તિગત મટીને સામાજિક અને રાજકીય સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. એક તરફ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા અને કાયદાકીય હકની વાત છે, તો બીજી તરફ સામાજિક મર્યાદા અને કૌટુંબિક લાગણીઓનો સંઘર્ષ છે. આવનારા દિવસોમાં આ મામલો કેવો વળાંક લે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
