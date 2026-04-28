Taluka Panchayat Election 2026 Result Live: ફુદેડા બેઠક પર ભાજપનો ભગવો, ગુજરાતી લોકગાયિકા નેહા સુથારનો શાનદાર વિજય

હોમMehsanaTaluka Panchayat Election 2026 Result Live: ફુદેડા બેઠક પર ભાજપનો ભગવો, ગુજરાતી લોકગાયિકા નેહા સુથારનો શાનદાર વિજય

Taluka Panchayat Election 2026 Result: મહેસાણા જિલ્લાની વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની બેઠકો પર સૌની નજર હતી, જેમાં ફુદેડા બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટી જીત મેળવી છે. આ બેઠક પરથી જાણીતા લોકગાયિકા નેહા સુથારે ભવ્ય વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:40 PM IST

Taluka Panchayat Election 2026 Result: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. મહેસાણા જિલ્લાની વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની બેઠકો પર સૌની નજર હતી, જેમાં ફુદેડા બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટી જીત મેળવી છે. આ બેઠક પરથી જાણીતા લોકગાયિકા નેહા સુથારે ભવ્ય વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે.

1390 થી વધુ મતોની સરસાઈ, વિજય બાદ જશ્નનો માહોલ
ચૂંટણીના પરિણામો અનુસાર, ભાજપના ઉમેદવાર નેહા સુથારે તેમના પ્રતિસ્પર્ધીને પછાડીને 1390 થી વધુ મતોની જંગી સરસાઈથી વિજય મેળવ્યો છે. ગાયિકા તરીકે લોકપ્રિયતા ધરાવતા નેહા સુથારે હવે રાજકારણના મેદાનમાં પણ પોતાની લોકચાહના સાબિત કરી દીધી છે. નેહા સુથારના વિજયના સમાચાર મળતા જ ફુદેડા પંથક અને વિજાપુર ભાજપના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. વિજેતા ઉમેદવારનું ફૂલહાર અને અબીલ-ગુલાલ સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યકરોએ વિજય સરઘસ કાઢીને જીતની ઉજવણી કરી હતી.

લોકચાહના કામ કરી ગઈ
મહત્વનું છે કે, ટિકિટ વિતરણ સમયે જ નેહા સુથારની પસંદગી ચર્ચામાં રહી હતી. એક કલાકાર તરીકે તેઓ લોકોની વચ્ચે સતત રહ્યા હોવાથી તેનો સીધો ફાયદો ભાજપને આ બેઠક પર મળ્યો હોય તેવું પરિણામો પરથી દેખાઈ રહ્યું છે. નેહા સુથારે જણાવ્યું હતું કે આ જીત ફુદેડાની જનતાની જીત છે. લોકોએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે તેને હું વિકાસના કાર્યો દ્વારા સાર્થક કરીશ."

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujarat election result 2026gujarat local body election result 2026gujarat local body election result 2026 livedistrict panchayat election results 2026taluka panchayat election results 2026taluka panchayat election result live

