/BIG BREAKING: અંબાજી નજીક તળાવમાં ડૂબી જતાં બે સગા ભાઈ સહિત 3 બાળકોનાં કરુણ મોત: પરિવારમાં ભારે આક્રંદ

3 Children Drown In Ambaji Talav: અંબાજી પંથકમાંથી કમકમાટીભરી ઘટના સામે આવી છે. વેકેશનના માહોલ વચ્ચે અંબાજી નજીક આવેલા વીજળી ગામના તળાવમાં ન્હાવા પડેલા ત્રણ માસૂમ બાળકોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા બાળકોમાં બે સગા ભાઈઓ હોવાનું સામે આવતાં જ પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. તળાવ કાંઠે પરિવારજનોના હૈયાફાટ રૂદનથી સમગ્ર વિસ્તારની હવામાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.
વેકેશનની મજા સજામાં બદલાઈ: ૩ માસૂમો કાળનો કોળિયો બન્યા
પ્રાપ્ત પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, અંબાજી નજીક પાનસા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના રીંછડી ગામમાં આ અરેરાટીભરી ઘટના શનિવારે બપોરે અંદાજે ૨ વાગ્યાના સુમારે બની હતી. આદિવાસી સમાજના ૭ થી ૧૦ વર્ષની ઉંમરના ૪ બાળકો રીંછડી તળાવે ગયા હતા. વેકેશનના માહોલમાં બાળકો રમતા-રમતા તળાવ કિનારે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં કાળ ઊભો હતો.
કિનારે બેઠેલી બાળકીનો આબાદ બચાવ, ઘરે જઈને આપી જાણ
આ ઘટનામાં એક ચમત્કારિક અને મહત્વનો વળાંક એ આવ્યો કે, સાથે ગયેલી એક નાની બાળકીને તરતા આવડતું ન હોવાથી તે તળાવના કિનારે જ બેસી રહી હતી. જ્યારે બાકીના ૩ બાળકો પાણીમાં ન્હાવા પડ્યા હતા. લાંબા સમય સુધી ત્રણેય બાળકો પાણીમાંથી બહાર ન આવતા કિનારે બેઠેલી બાળકી ગભરાઈ ગઈ હતી. તેણે સમયસૂચકતા વાપરી તાત્કાલિક દોડીને ઘરે જઈ પરિવારજનોને આ અંગે જાણ કરી હતી..
ગામ આખું તળાવે દોડ્યું, ભારે સન્નાટો અને માતમ
બાળકી દ્વારા ઘટનાની જાણ કરાતા જ પરિવારો અને સ્થાનિક ગ્રામજનોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. સરપંચ અને તલાટી સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો તાત્કાલિક તળાવ કિનારે દોડી આવ્યા હતા અને સ્થાનિકોએ બાળકોને બહાર કાઢવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. જોકે, ત્રણેય માસૂમોને બચાવી શકાયા નહોતા.
મૃતક માસૂમ બાળકોના નામ
વહીવટી તંત્ર ઘટનાસ્થળે રવાના
એક સાથે ૩-૩ માસૂમ બાળકોના અકાળે મોતથી સમગ્ર પંથકમાં ભારે અરેરાટી સાથે શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા તાલુકાના અન્ય ઉચ્ચ અધિકારીઓ, એસડીએમ (SDM), મામલતદાર અને પોલીસ કાફલો પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે જવા રવાના થયો છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, વેકેશન દરમિયાન બાળકો પાણીના સ્ત્રોતો તરફ ન જાય તે માટે વાલીઓએ વિશેષ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે એક નાની બેદરકારી આખા પરિવારનો માળો વિખી નાખે છે.