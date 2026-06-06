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  • /BIG BREAKING: અંબાજી નજીક તળાવમાં ડૂબી જતાં બે સગા ભાઈ સહિત 3 બાળકોનાં કરુણ મોત: પરિવારમાં ભારે આક્રંદ

BIG BREAKING: અંબાજી નજીક તળાવમાં ડૂબી જતાં બે સગા ભાઈ સહિત 3 બાળકોનાં કરુણ મોત: પરિવારમાં ભારે આક્રંદ

3 Children Drown In Ambaji Talav: અંબાજી નજીક પાનસા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના રીંછડી ગામમાં એક કરુણ ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં રીંછડી તળાવમાં નાહવા પડેલા 3 બાળકોના ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યા છે. મૃતકોમાં 2 સગા ભાઈઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 06, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:42 PM IST
BIG BREAKING: અંબાજી નજીક તળાવમાં ડૂબી જતાં બે સગા ભાઈ સહિત 3 બાળકોનાં કરુણ મોત: પરિવારમાં ભારે આક્રંદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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