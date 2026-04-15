"તમારા ઘરે દુઃખ છે, વિધિ કરવી પડશે" આવું કોઈ કહે તો સાવધાન! સાધુના વેશમાં ફરતા શખ્સોની ધરપકડ
Aravalli News: અરવલ્લીમાં સાધુના વેશમાં ફરતા અને લોકોની આસ્થા સાથે રમત રમતા બે ભેજાબાજ ગઠિયાઓને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. "તમારા ઘરે દુઃખ છે, વિધિ કરવી પડશે" તેમ કહીને નિર્દોષ લોકોને છેતરતી આ ટોળકીને એસ.ઓ.જી (S.O.G) પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે દબોચી લીધી છે
Aravalli News: અરવલ્લી જિલ્લાની એસ.ઓ.જી પોલીસે એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. ધનસુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સાધુનો વેશ ધારણ કરી લોકો સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરનારા બે રીઢા આરોપીઓને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
પોલીસને બાતમી મળી હતી કે એક કિયા (KIA) કાર નંબર GJ-08-BB-5155 લઈને બે શખ્સો મોડાસા તરફ આવી રહ્યા છે. પોલીસે રહીયોલ રેલ્વે ફાટક પાસે નાકાબંધી કરી આ ગાડીને અટકાવી હતી. જ્યારે પોલીસે કડક પૂછપરછ કરી, ત્યારે આ શખ્સોએ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો હતો.
ઝડપાયેલ મુદદામાલ મુદ્દામાલ કુલ કિંમત ₹9,90,340 રૂપિયાનો છે. જેમાં કિયા કાર કિંમત ₹ 7,00,000, રોકડ રકમ ₹1,00,540, સોનાના દાગીનામાં ચેઈન, વીંટી, બુટ્ટી અને કડી, ચાંદીની લક્કી, મોબાઈલ ફોન 5 નંગ અને ઘી અને ચાના પાઉચ મળી આવ્યા છે.
આ શખ્સોની મોડસ ઓપરેન્ડી (M.O.) જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. પકડાયેલા આરોપીઓ શીકાનાથ ધનાનાથ અને રામનાથ સમજ નાથ (બંને રહે. ધનીયાવાડા, બનાસકાંઠા) સાધુના કપડાં પહેરી ગામડે ગામડે ફરતા હતા. તેઓ ભોળા લોકોને "તમારા ઘરે મોટું દુઃખ છે" તેમ કહી ડરાવતા અને વિધિ કરવાના બહાને સોનાના દાગીના અને રોકડ પડાવી લેતા હતા. અરવલ્લી એસ.ઓ.જી.ની આ કાર્યવાહીથી લોકોમાં હાશકારો જોવા મળ્યો છે.
