મહેસાણા મનપાની પ્રથમ ચૂંટણી પહેલા વિરોધનો વંટોળ, ગામડાઓમાં લાગ્યા ચૂંટણી બહિષ્કારના બોર્ડ
Mehsana Corporation Election: મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણી પૂર્વે તાવડિયા અને ઉચરપી જેવા ગામોમાં ચૂંટણી બહિષ્કારનો સુર ઉઠ્યા છે. ટીપી સ્કીમ હેઠળ જમીન કપાત, ખેતીલાયક જમીનને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઝોનમાં ફેરવવા અને ભારતમાલા સહિત પાંચ મોટા હાઈવે પ્રોજેક્ટ્સને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ છે. વિકાસ સામે જમીન ગુમાવવાના ડરે રાજકીય ગરમાવો વધાર્યો છે.
- મહેસાણાના ગામડાઓમાં રાજકીય પક્ષો માટે ‘નો એન્ટ્રી’
- મનપામાં સમાવિષ્ટ ગામડાઓમાં જમીન કપાતના ડરે ખેડૂતો આક્રમક
- મહેસાણામાં મનપાની ચૂંટણીથી રાજકારણ ગરમાયું
Mehsana Corporation Election: રાજ્યની રાજકીય લેબોરેટરી કહેવાતો જિલ્લો એટલે મહેસાણા. આ મહેસાણા મહાનગર બન્યા બાદ પહેલી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. પરંતુ શહેરની આસપાસના જે ગામોને મનપામાં સમાવવામાં આવ્યા ત્યાં વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે અને ચૂંટણી બહિષ્કારના ઠેર ઠેર બોર્ડ લાગ્યા છે. શું છે વિરોધનું કારણ? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
મહેસાણા મહાનગરમાં સમાવિષ્ટ કરાયેલું તાવડિયા ગામમાં ઠેરઠેર લગાવાયેલા બેનરો એક જ વાત કહી રહ્યા છે, ચૂંટણીનો બહિષ્કાર... ગામના ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે, તેમની ખેતીલાયક જમીનને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં ફેરવી દેવામાં આવી છે. સાથે સાથે રીંગ રોડ સહિતના નવા હાઇવે પ્રોજેક્ટમાં પણ તેમની મહામૂલી જમીન જતી રહેવાની છે.
ટીપી સ્કીમ લાગુ થતા જમીન કપાતનો ડર
આક્રોશ એટલો તિવ્ર છે કે ગામમાં રાજકીય પાર્ટીઓને પ્રવેશ પર પણ પ્રતિબંધ મૂકતા બેનરો લગાવવામાં આવ્યા છે. રાજકારણ હવે આગની જેમ ગરમાઈ ગયું છે. માત્ર તાવડિયા જ નહીં. મહેસાણા નજીકનું ઉચરપી ગામ પણ આ જ માર્ગ પર છે. નાનકડું ગામ હવે મહાનગરમાં સામેલ થતા ખેડૂતોની ચિંતાઓ વધતી જઈ રહી છે. ટીપી સ્કીમ લાગુ થતા જમીન કપાતનો ડર અને સાથે સાથે પાંચ મોટા રોડના પ્રોજેક્ટના કારણે ભારે વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થિતિ એવી છે કે, ભારતમાલા હાઇવે, શામળાજી હાઇવે, રીંગ રોડ અને બે મોટા ટીપી રોડ. આ બધું ફક્ત એક કિલોમીટરથી પણ ઓછા અંતરે બનવાનું છે. ત્યારે ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે, અમારી પાસે બચશે શું?
તંત્ર ખેડૂતોની માંગણીઓને કેવી રીતે સંભાળે છે?
મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની પહેલી ચૂંટણી પહેલા જ ગામડાઓમાં ઉઠેલો આ વિરોધ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે મોટો પડકાર બની શકે છે. ખેડૂતોનો આક્રોશ, ચૂંટણી બહિષ્કારની ચેતવણી અને વિકાસ સામેનો પ્રશ્ન. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર ખેડૂતોની માંગણીઓને કેવી રીતે સંભાળે છે.
