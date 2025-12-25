Prev
વિદેશની ઘેલછા ભારે પડી! લીબિયામાં બંધક બનેલા મહેસાણાના દંપતીનો છૂટકારો, 2 કરોડની ખંડણી ભરી!

Mehsana News: મહેસાણાનો પરિવાર પરત ફર્યો છે અને અપહરણકારોને ખંડણી આપતા પરિવારનો છૂટકારો થયો છે, બદલપુરાના પરિવારનું લીબિયામાં અપહરણ થયું હતું અને યુરોપમાં રહેતા ભાઇએ અપહરણકારોને પૈસા ચૂકવ્યા હતા અને ઓનલાઇન પૈસા ચૂકવતા પરિવારનો છૂટકારો થયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:46 PM IST

Mehsana News: વિદેશ જવાની ઘેલછામાં અનેક ગુજરાતીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાતા હોવાના કિસ્સાઓ અનેક વાર સામે આવે છે, ત્યારે મહેસાણાના એક પરિવાર સાથે કંપારી છૂટી જાય તેવી ઘટના સામે આવી છે. પોર્ટુગલ જવા નીકળેલા બદલપુરા (મેઉ) ગામના દંપતી અને તેમની ૩ વર્ષની માસૂમ દીકરીનું લીબિયામાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. અંતે લાખોની ખંડણી ચૂકવ્યા બાદ આ પરિવાર હેમખેમ પરત ફરતા પરિવારે હાશકારો અનુભવ્યો છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
મહેસાણા જિલ્લાના બદલપુરા (મેઉ) ગામનું આ દંપતી ગત 29 નવેમ્બરના રોજ દુબઈથી પોર્ટુગલ જવા માટે નીકળ્યું હતું. વિદેશ મોકલતા એજન્ટોએ તેમને પોર્ટુગલ પહોંચાડવાની ખાતરી આપી હતી, પરંતુ એજન્ટોની મિલીભગતને કારણે આ પરિવારને પોર્ટુગલને બદલે લીબિયા ઉતારી દેવામાં આવ્યો હતો. લીબિયા પહોંચતા જ અપહરણકર્તાઓએ દંપતી અને તેમની 3 વર્ષની બાળકીને બંધક બનાવી લીધા હતા. સ્થિતિ ત્યારે વધુ ગંભીર બની જ્યારે અપહરણકર્તાઓએ પરિવારને છોડવા માટે 2 કરોડ રૂપિયાની તોતિંગ ખંડણીની માંગણી કરી.

વીડિયો કોલ પર આપી હતી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી
અપહરણકર્તાઓ અત્યંત ક્રૂરતા પર ઉતરી આવ્યા હતા. તેમણે પરિવારના સભ્યોને ડરાવવા માટે વીડિયો કોલ કર્યો હતો અને હથિયારો બતાવીને દંપતીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આ વીડિયો જોઈને ગુજરાતમાં રહેલા તેમના સગા-સંબંધીઓના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા હતા.

ઓનલાઈન ખંડણી ચૂકવી અને પરિવાર બચ્યો
આ મુશ્કેલ સમયમાં દંપતીના યુરોપમાં રહેતા ભાઈ વહારે આવ્યા હતા. તેમણે અપહરણકર્તાઓ સાથે સતત વાતચીત અને 'બાર્ગેનિંગ' (રકઝક) કરી હતી. અંતે એક નક્કી કરેલી રકમ ઓનલાઈન માધ્યમથી ચૂકવવામાં આવતા અપહરણકર્તાઓએ પરિવારને મુક્ત કર્યો હતો.

એજન્ટો સામે થશે કાયદેસરની કાર્યવાહી
મોતને મ્હાત આપીને આ પરિવાર સુરક્ષિત રીતે પોતાના વતન મહેસાણા પરત ફર્યો છે. ઘરે પરત ફરતા જ પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે, આ છેતરપિંડી અને જીવના જોખમમાં મૂકનાર જવાબદાર એજન્ટો સામે હવે પરિવાર પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.

