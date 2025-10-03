કડાકા-ભડાકા સાથે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના આ જિલ્લાઓમાં થશે ભારે વરસાદ, ગુજરાતના દરિયાકાંઠે આવી પહોંચી મુસીબત!
Gujarat Cyclonic Circulation: બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક સિસ્ટમ 4 થી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન બનશે. ઉત્તર પૂર્વીય ભાગો તરફ તેની અસર થશે. ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 7 ઓક્ટોબરથી પશ્ચિમી હવાનું જોર પકડતા રાજ્યમાં વરસાદની વિદાય થશે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી મજબૂત સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતમાં હાલ સાર્વત્રિક વરસાદની સ્થિતિ છે.
Gujarat Cyclonic Circulation: રાજ્યમાં હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ માટે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે, જેનું મુખ્ય કારણ અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલી સિસ્ટમ છે. આ સિસ્ટમના કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે.
અરબી સમુદ્રમાં 'ડીપ ડિપ્રેશન' અને ચક્રવાતનો ખતરો
અરબ સાગરમાં હાલમાં ડીપ ડિપ્રેશન સક્રિય છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી માત્ર 3 કલાકમાં આ ડીપ ડિપ્રેશન ચક્રવાતમાં ફેરવાશે. આ ઉપરાંત, આગામી 24 કલાકમાં અરબ સાગરની આ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનીને સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ (અતિ તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડું) માં પરિવર્તિત થવાની શક્યતા છે. આ સંભવિત વાવાઝોડાના પગલે ગુજરાતના પશ્ચિમ ભાગમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના છે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ
હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ વરસવાની આગાહી કરી છે. આ વરસાદી સિસ્ટમની અસરરૂપે રાજ્યમાં પવનની ગતિ પણ વધશે.
દરિયાકાંઠા વિસ્તાર માટે ચેતવણી અને સિગ્નલ
સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ખાસ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. માછીમારોને આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠે 40 થી 50 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આગામી 24 કલાકમાં વેરાવળ અને અન્ય બંદરો પર LCS-3 (લોકલ કોશનરી સિગ્નલ) લગાવવામાં આવ્યું છે, જેનો અર્થ છે કે દરિયામાં પવનની ગતિમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. દક્ષિણના દરિયાકાંઠે DC-1 (ડિસ્ટન્ટ કોશનરી સિગ્નલ) લગાવવામાં આવ્યું છે.
અન્ય સિસ્ટમ અને અમદાવાદની આગાહી
અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમ ઉપરાંત, ઓરિસ્સા પાસે ડિપ્રેશન સક્રિય થવાથી પણ રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. ગુજરાતમાં મોન્સૂન વિડ્રોઅલ (પાછું ખેંચાવાની) લાઈન વેરાવળ અને ભરૂચ પાસે પહોંચી ગઈ છે, છતાં પણ આ નવી સિસ્ટમ્સ વરસાદ લાવી રહી છે. રાજ્યના સૌથી મોટા શહેર અમદાવાદમાં પણ વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નાગરિકોને હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવે છે.
