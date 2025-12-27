Prev
નવા વર્ષે ઠંડી વધશે કે વરસાદ આવશે? હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલે કરી આગાહી

Gujarat Weather: હવે ડિસેમ્બર મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છે અને નવું વર્ષ 2026 શરૂ થવાનું છે. તેવામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં કેવું વાતાવરણ રહેશે તેની આગાહી કરવામાં આવી છે.
 

Dec 27, 2025, 08:33 AM IST

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં શિયાળાની ફુલ ગુલાબી ઠંડીની મજા લોકો માણી રહ્યાં છે. તેવામાં હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જાન્યુઆરીની શરૂઆત સુધી રાજ્યમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ગુજરાતમાં ઉત્તર-પૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈ રહ્યાં છે અને સવારે તથા સાંજે ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી.

શું છે આગામી સાત દિવસની આગાહી
હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે રાજ્યમાં વાતાવરણમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે નહીં. આગામી 2 જાન્યુઆરી સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી. રાજ્યમાં ઠંડીનું સ્તર જળવાઈ રહેશે. આ સિવાય રાજ્યમાં વરસાદની પણ કોઈ આગાહી નથી.

ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે. 

ખાસ કરીને વહેલી સવાર અને મોડી રાત્રે. તો ગુજરાતીઓ, હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડીને અલવિદા કહો, કેમ કે, આવવાની છે સાચી, સોલિડ અને સીટી વગાડે એવી ઠંડી. ધાબળા તૈયાર રાખજો. અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. આજથી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે. જમ્મુ કાશ્મીરના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસમાં જઈ શકે છે. લા નીનો અને અલ નીનોની અસરને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય છે. લા નીનોને કારણે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ 9 નંબર આપણી બાજુ હોવાથી અસર થઈ રહી છે.   

