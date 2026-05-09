/હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ, અંબાલાલની પણ આગાહી, ગુજરાતમાં પડશે કાળઝાળ ગરમી

ગુજરાતમાં હવામાનના પલટા અને કેટલીક જગ્યાએ કમોસમી વરસાદને કારણે ગરમીથી આંશિક રાહત મળી હતી. પરંતુ હવે આગામી દિવસોમાં ગરમી વધવાની છે. હવામાન વિભાગે છ દિવસ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
ગુજરાતમાં હવે ગરમી નહીં... પણ અગ્નિપરીક્ષા શરૂ થવાની છે...હવામાન વિભાગે આગામી છ દિવસ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે...તો હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીની ચેતવણી આપી છે...ત્યારે કાળઝાળ ગરમી પર જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...
રાજ્યમાં ગરમીનો પારો દિવસેને દિવસે ઉંચકાઈ રહ્યો છે...અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં તાપમાન 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચ્યું છે...તો સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે.
હવામાન વિભાગે આવતીકાલથી સતત છ દિવસ સુધી અમદાવાદમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે...આગામી દિવસોમાં તાપમાનમાં વધુ 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે...
આવતીકાલથી સતત છ દિવસ સુધી અમદાવાદમાં ઓરેન્જ એલર્ટ
નોર્થ ઈસ્ટ રાજસ્થાન ઉપર સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય બનતા ગુજરાતનું વાતાવરણ વધુ શુષ્ક બનશે...અને તેની સીધી અસર ગરમી પર પડશે...હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના મતે મધ્ય ગુજરાતમાં 44 થી 45 ડિગ્રી સુધી તાપમાન પહોંચી શકે છે...
વડોદરા, પંચમહાલ, આણંદ, નડિયાદ અને ખેડામાં આકરી ગરમીનો માર પડશે...અમદાવાદમાં પણ લોકો ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ઉત્તર ગુજરાતના સમી, હારિજ, મહેસાણા, હિંમતનગર અને સાબરકાંઠામાં પણ ગરમીનો પારો 43 થી 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે...તો રાજકોટ, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, ધ્રાંગધ્રા અને હળવદમાં પણ ગરમીનો કહેર યથાવત રહેશે...
સમી, હારિજ, મહેસાણા, હિંમતનગર, સાબરકાંઠા
ગરમીનો પારો 43 થી 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે
સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને જૂનાગઢ આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ તાપમાન સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની શક્યતા છે...હાલ માટે ગરમીથી કોઈ રાહતના સંકેત નથી...જો કે 15 મે બાદ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે...પરંતુ ત્યાં સુધી ગુજરાતીઓને કાળઝાળ ગરમી માટે તૈયાર રહેવું પડશે.