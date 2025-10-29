આ વર્ષે ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી પડવાના એંધાણ, ડિસેમ્બરના અંતમાં ઠંડી ભુક્કા બોલાવશે!
Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સાથે ઠંડીએ પકડ્યું જોર. વરસાદી માહોલ વચ્ચે રાજ્યમાં પારો ગગડતા ઠંડીનો વર્તાયો ચમકારો. અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલ ડિપ્રેશન થી ચાર દિવસમાં ગરમીનો પારો 9 ડિગ્રી સુધી ગગડ્યો. હજુ 4 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહે તેવી શક્યતા. હાલ અમદાવાદમાં 23 ડિગ્રી આસપાસ નોંધાયું છે તાપમાન. પારો ગગડતા લોકોને શિયાળા જેવી ઠંડીનો થઈ રહ્યો છે અહેસાસ
Trending Photos
Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હાલ હવામાનમાં મોટો પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાતાની સાથે જ ઠંડીએ જોર પકડ્યું છે. આ અચાનક આવેલા બદલાવને કારણે લોકોને શિયાળા જેવી ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે.
તાપમાનમાં ધરખમ ઘટાડો
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા ડિપ્રેશનને કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે. છેલ્લા ચાર દિવસમાં ગરમીનો પારો 9 ડિગ્રી સુધી ગગડ્યો છે, જેના પરિણામે રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો વર્તાઈ રહ્યો છે.
ખાસ કરીને અમદાવાદની વાત કરીએ તો, હાલ શહેરનું તાપમાન 23 ડિગ્રી આસપાસ નોંધાયું છે. પારો ગગડવાના કારણે શહેરમાં જાણે 'ફૂલ ગુલાબી ઠંડી'નો માહોલ સર્જાયો છે, જેનાથી લોકોને બપોરના સમયે પણ ઠંડકનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. આ અચાનક આવેલી ઠંડીને કારણે લોકો ગરમ વસ્ત્રો શોધવા લાગ્યા છે.
હજુ 4 દિવસ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા
હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે, રાજ્યમાં હજુ આગામી 4 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહે તેવી સંભાવના છે. વરસાદની સાથે સાથે ઠંડીનું જોર પણ ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે. ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાએ આ બદલાયેલા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. વરસાદ અને ઠંડીના આ મિશ્ર માહોલમાં લોકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું અને અચાનક વાતાવરણમાં થયેલા ફેરફાર સામે તૈયાર રહેવું મહત્વનું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે