હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું નાઉકાસ્ટ બુલેટીન, આ જિલ્લામાં કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતના વાતાવરણમાં આજે અચાનક પલટો આવ્યા બાદ અનેક શહેરોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે પવન ફૂંકાયો છે અને ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો છે. ભારે પવનને કારણે રસ્તાઓ પર ધુળની ડમરીઓ ઉડી છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 3 કલાક માટે નાઉકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:52 PM IST
  • રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના 8 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ
  • મધ્ય ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર
  • ગુજરાતના 72 તાલુકામાં વરસાદથી ખેતી પાકોને નુકસાનની ભીતિ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સહિત વિજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ ખાબક્યો છે. રાજ્યમાં ભારે વરસાદના કારણે ખેડૂતોના તૈયાર થઈ રહેલા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સર્જાઈ છે. રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. ખેડૂતોને પાકમાં નુકસાન થવાની ભીતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ કલાક માટે નાઉકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 

હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ કલાક માટે નાઉકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ કલાક ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં 60 ટકાથી વધુ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વીજળી પડવાની પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરાઈ છે. સાથે જ 87 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફુંકાવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ હવામાન વિભાગે કરા સાથે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. 

અન્ય જિલ્લામાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, અરવલ્લી અને મહીસાગર જિલ્લામાં 41થી 61 કિમીની ઝડપે ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ સાથે કમોસમી વરસાદ, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને કરા પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તેમજ ખેડા, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, ભરુચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

નોંધનીય છે કે, આજે ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યા બાદ 72 તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. જેમાં રાજકોટ સહિત ચાર જિલ્લાઓમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે. રાજ્યમાં અનેક શહેરો ભારે વરસાદ વરસતા ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા છે. ભારે પવન ફૂંકાતા ખેડૂતો ચિંતાતૂર બન્યા છે. 

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

