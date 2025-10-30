Prev
Ambalal Patel forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આગામી 12 કલાકમાં મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને અમદાવાદ ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ હવામાન પલટાયા ક મોસમી વરસાદની આગાહી. 31 તારીખ માં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા. જેમાં બનાસકાંઠાના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા, બંગાળ સાગર વાવાઝોડાની અસર અને અરબી સમુદ્રનું હળવું દબાણ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પ્રભાવિત કરશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:03 PM IST

ગુજરાતમાં એક સાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય! આ જિલ્લાઓમાં પડશે ભારે વરસાદ, આગામી 3 કલાક ભારે...

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે (IMD) તાજેતરમાં ‘નાઉ કાસ્ટ’ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે, જે મુજબ આગામી ત્રણ કલાક (બપોરે 1 વાગ્યાથી) દરમિયાન રાજ્યના મોટા ભાગોમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે. હાલમાં સક્રિય થયેલી ત્રણ સિસ્ટમ્સને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ઓરેન્જ એલર્ટ: આ જિલ્લાઓમાં પડશે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ
હવામાન વિભાગના બુલેટિન મુજબ, અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના નીચેના જિલ્લાઓમાં ખાસ તકેદારી રાખવાની જરૂર છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો આણંદ, છોટા ઉદયપુર, નર્મદા, ભરૂચ, દાહોદ, વડોદરા, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, અને દાદર નગર હવેલી. તેવી રીતે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવ. જ્યારે અન્ય જિલ્લાઓ માટે યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જ્યાં હળવા વરસાદની શક્યતા રહેશે.

વેધર સાયન્ટિસ્ટ અશોકભાઈ દેસાઈનું અનુમાન: ત્રણ સિસ્ટમ્સ સક્રિય
વેધર સાયન્ટિસ્ટ અશોકભાઈ દેસાઈના અનુમાન મુજબ, હાલમાં એકસાથે ત્રણ હવામાન સિસ્ટમ્સ સક્રિય છે, જે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ સર્જી રહી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન જે બપોર સુધીમાં ડીપ ડિપ્રેશન બનશે. જો તે વધુ મજબૂત બનશે, તો રાજ્યના વધુ વિસ્તારોને કવર કરશે અને બંગાળની ખાડીમાં બનેલી સિસ્ટમ.

તેમણે જણાવ્યું કે, ફૂજીવાલા સિસ્ટમને કારણે બંગાળની ખાડીમાં બનેલા વાવાઝોડાએ અરબી સમુદ્રના ડિપ્રેશનને ખેંચી રાખ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, હવે ચોમાસાની પેટર્ન બદલાઈ રહી છે અને તેના પર ક્લાયમેટ ચેન્જની અસર પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એવું જોવા મળ્યું છે કે બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ પણ અરબી સમુદ્રમાં આવી રહી છે.

જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના મતે, આ વરસાદી માહોલ હજી પણ આગળ વધશે. આગામી 12 કલાકમાં મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગો તેમજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ હવામાન પલટાઈને કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 31 તારીખે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં, ખાસ કરીને બનાસકાંઠાના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

સૌરાષ્ટ્ર પર અસર: બંગાળ સાગરના વાવાઝોડાની અસર અને અરબી સમુદ્રનું હળવું દબાણ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર (પોરબંદર, દ્વારકા) અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોને પ્રભાવિત કરશે, જેના લીધે આ વિસ્તારોમાં ભારેથી કોઈક ભાગમાં અતિભારે વરસાદ ની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની સંભાવના છે. કચ્છના ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. 

2 નવેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં (ભરૂચ, સુરત સુધીના) ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, જેના કારણે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થવાની સંભાવના છે. જોકે, હવાના હળવા દબાણની અસરો ઘણી રહેતી હોવાથી સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં હજુ કેટલો વરસાદ થશે, તે નિશ્ચિતપણે કહેવું અસમર્થ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે.

