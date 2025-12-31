Prev
પતંગરસિયાઓ માટે કેવી રહેશે ઉત્તરાયણ? ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાક ભારે; આ વિસ્તારોમાં માવઠાની આગાહી

Ambalal Patel Forecast: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઠંડીનો સામનો ગુજરાતીઓ કરી રહ્યા છે. પહેલા ફુલગુલાબી બાદ હવે ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે. હજુ આકરી ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડશે. પરંતુ ઠંડીની સાથે માવઠાનો માર ઝેલવા માટે પણ ગુજરાતના અન્નદાતાએ તૈયાર રહેવું પડશે એટલે કે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કરી છે. શું છે આગાહી?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:33 AM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી વચ્ચે હવે હવામાનમાં મોટા પલટાની વકી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, આગામી 24 કલાકમાં એક શક્તિશાળી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષેપ) સક્રિય થતા રાજ્યના અનેક ભાગોમાં માવઠું પડી શકે છે. ઠંડીની સાથે હવે કમોસમી વરસાદ અને ધુમ્મસના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થવાની શક્યતા છે. ઉત્તરાયણ પર પવનની ગતિ કેવી રહેશે, તે અંગે પણ અંબાલાલ પટેલે મહત્વની વિગતો આપી છે.

ગુજરાતના વાતાવરણમાં છેલ્લા 24કલાકમાં મોટો પલટો જોવા મળ્યો છે. એકતરફ ઠંડીનો પારો ગગડી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભરશિયાળે અષાઢી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે રાજ્યમાં માવઠાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેનાથી ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી: પોરબંદર અને દ્વારકામાં વરસાદ
શિયાળાની જામતી ગુલાબી ઠંડી વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. પોરબંદર બાદ હવે દ્વારકામાં પણ મેઘરાજાએ પધરામણી કરી છે. દ્વારકા શહેર અને ખંભાળિયાના ગ્રામ્ય પંથકમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. પોરબંદરમાં પણ સવારના સમયે વરસાદ વરસતા માર્ગો ભીના થયા હતા અને લોકોને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, માર્ચ મહિના સુધી એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવતા રહેશે, જેના કારણે વાતાવરણ વારંવાર બદલાશે. આગામી 24 કલાકમાં કચ્છના ભાગોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. તો રાજસ્થાનમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાતા ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા અને મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિતના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. જાન્યુઆરી મહિનામાં 6 થી 14 તારીખ વચ્ચે પણ વાતાવરણમાં પલટો આવશે. ખાસ કરીને 11 અને 18 જાન્યુઆરીની આસપાસ હાડ થીજવતી આકરી ઠંડી પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભારે ધુમ્મસના કારણે રેલવે અને હવાઈ વ્યવહાર પર પણ માઠી અસર પડી શકે છે

ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું
ભરશિયાળે વરસી રહેલા આ કમોસમી વરસાદ (માવઠું) ને કારણે જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. ખાસ કરીને જીરું, વરિયાળી અને રવિ પાકને આ વરસાદથી નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. બનાસકાંઠાના પાલનપુર, વડગામ અને દાંતીવાડા પંથકમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેતા ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર થયા છે.

હવામાન વિભાગનું 'નાવકાસ્ટ' અને યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગે આગામી કલાકો માટે 'નાવકાસ્ટ' જાહેર કર્યું છે. જેમાં કચ્છ જિલ્લા માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરી માવઠાની પ્રબળ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને ઝાપટાં પડવાની આગાહીથી તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે.

ધુમ્મસ અને પ્રદૂષણ: વિઝિબિલિટી ઘટી, AQI વધ્યો
માત્ર વરસાદ જ નહીં, પણ ધુમ્મસે પણ ગુજરાતને બાનમાં લીધું છે. અમદાવાદ અને સુરત જેવા મોટા શહેરોમાં પ્રદૂષણનું સ્તર જોખમી સપાટીએ પહોંચ્યું છે. અમદાવાદ અને સુરત: AQI (એર ક્વોલિટી ઈન્ડેક્સ) 350થી વધુ નોંધાયું છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. રાજકોટ શહેરનો AQI 265 પર પહોંચ્યો છે, જ્યારે રેસકોર્સ રિંગ રોડ જેવા વિસ્તારોમાં પ્રદૂષણનું લેવલ 'સિવિયર' નોંધાયું છે. અમદાવાદ એસ.જી. હાઈવે અને અન્ય વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી શૂન્ય જેવી થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે વાહનચાલકોને લાઈટો ચાલુ રાખીને ચાલવાની ફરજ પડી હતી.

 

તાપમાનમાં ફેરફાર
ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ઠંડીનું જોર થોડું ઓછું રહ્યું છે. ગત વર્ષે લઘુત્તમ તાપમાન 9 ડિગ્રી સુધી પહોંચ્યું હતું, જે આ વર્ષે અત્યાર સુધી 12 ડિગ્રીની આસપાસ નોંધાયું છે. જોકે, વરસાદી માહોલ બાદ ઠંડીનો ચમકારો વધવાની શક્યતા છે.

