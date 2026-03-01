Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

યુદ્ધના પડઘા પડ્યા ગુજરાતમાં, ગલ્ફમાં ફસાયા હજારો ગુજરાતીઓ; પ્રવાસન અને વેપાર પર મોટી અસર

Middle East Crisis: અમેરિકા અને ઈઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર થયેલા હુમલા બાદ મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધી ગયો છે. તેની સીધી અસર ગલ્ફ દેશોમાં જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને દુબઇમાં વસતા ભારતીયોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. યુદ્ધની આશંકાને પગલે અનેક ભારતીયોએ પોતાનો પ્રવાસ મોકૂફ રાખ્યો છે અને સલામતીને પ્રાથમિકતા આપી છે. દુબઈથી વતન સુરત ખાતે આવેલ યુવકે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:23 PM IST
  • અમદાવાદ એરપોર્ટ દ્વારા મુસાફરો માટે એડવાઈઝરી જાહેર
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ વચ્ચે ગુજરાતીઓએ દુબઈ જવાનું ટાળ્યું
  • સુરતના યુવકે જણાવી ગલ્ફ દેશોની ગંભીર સ્થિતિ

Middle East Crisis: અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાન અને દુબઈમાં કરેલા હુમલાથી અનેક ગુજરાતીઓ ફસાયા છે. આ સાથે અનેક લોકો તેમના બુકિંગ રદ કરી દીધા છે. અંદાજે 3 હજાર જેટલા ગુજરાતીઓ દુબઈ અને અબુધાબીમાં ફસાયા છે. આ સાથે ઘટનાક્રમ સર્જાતા 1500થી વધુ મુસાફરોએ બુકિંગ રદ કર્યા છે. ગુજરાતીઓ દુબઈ ફરવા જવાનું ખૂબ જ પસંદ કરે છે. પરંતુ હાલની સ્થિતિએ ત્યાં જવાનું લોકો ટાળી રહ્યા છે. આ સિવાય મક્કા મદીનામાં પણ અનેક ગુજરાતીઓ છે. શાજહાંમાં પણ લોકો ફસાયેલા છે.

અનેક લોકોએ બુકિંગ કર્યા રદ
દુબઇમાં રિયલ એસ્ટેટના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા અને તાજેતરમાં વતન પરત આવેલા સુરત જિલ્લાના યુવાને હાલ દુબઇ જવાનું ટાળ્યું છે. આ યુવાન કામ અર્થે સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના પાલોદ ગામનો રહેવાસી છે. બે દિવસમાં દુબઇ પરત જવાનું આયોજન હતું, પરંતુ ગત રાત્રે સાથી મિત્રો સાથે થયેલી ચર્ચા બાદ હાલ મુસાફરી મોકૂફ રાખી છે. દુબઇમાં જ્યાં આ યુવાન રહેતો હતો તે વિસ્તારમાં સાવચેતીના ભાગરૂપે તંત્ર દ્વારા આખું બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યું છે. હાલ પરિસ્થિતિને જોતા બિઝનેસ અને પ્રવાસ અર્થે દુબઇમાં ફસાયેલા ભારતીયોને સલામત રીતે ભારત પરત લાવવા યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

યુદ્ધની સ્થિતિથી હવાઈ સેવા પર અસર
બીજી તરફ ઈરાન અને ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સતત બીજા દિવસે ફ્લાઈટ કેન્સલ થવાનો સિલસિલો યથાવત છે. આજે સવારથી સ્પાઈસ જેટની શારજહાં અને એમિરેટ્સની દુબઈની ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ છે. આ સાથે બીજી પણ અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઈટ ડીલે અને રદ થયેલી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટે પણ મુસાફરો માટે એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. મુસાફરોને એરપોર્ટ આવતા પહેલા એરસાઈન્સ અને ફ્લાઈટની સ્થિતિની માહિતી મેળવી લેવાની સલાહ આપવામાં આવ્યું છે. ડોમેસ્ટિક અને ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર હેલ્પ ડેસ્ક શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેનાથી મુસાફરોને માહિતી આપવામાં આવી રહી છે. શનિવારે પણ કેટલીક ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ હતી અને આજે પણ એજ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.

યુદ્ધની ગુજરાત પર થશે અસર
આપણા રાજ્યથી હજારો કિલોમીટર દૂર ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. જેની સીધી અસર ગુજરાત પર પડી રહી છે. ગુજરાત એ ભારતનું મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એક્સપોર્ટ હબ છે. જો ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘુ થશે તો તેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડશે. રો-મટિરિયલના ભાવ વધતા રંગ સહિતની વસ્તુઓ મોંઘી થઈ શકે. એટલું જ નહીં સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાંથી થતી નિકાસમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. મોરબીથી સિરામિકની પ્રોડક્ટની નિકાસ મિડલ-ઈસ્ટમાં વધારે થાય છે. આ સ્થિતિમાં નિકાસમાં ઘટાડો અને ટ્રાન્સપોર્ટના ચાર્જમાં વધારો થઈ શકે છે. અનેક જહાજો અટકી જાય તો એક્સપોર્ટ-ઈમ્પોર્ટ સાથે જોડાયેલા વ્યવસાય પર અસર થશે. મગફળી, કપાસ અને જીરું જેવા કૃષિ પાકના નિકાસને અસર છે. ફાર્મા કંપનીઓનો ઉત્પાદન ખર્ચ વધી શકે અને નિકાસ કિંમતમાં દબાણ આવી શકે.

Iran Israel WarDubai Indians StrandedAhmedabad Airport Flight Cancelઈરાન ઈઝરાયેલ યુદ્ધદુબઈમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓ

