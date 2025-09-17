Prev
પંખો ફરતા જ 'ઉડી' ગયું 11 લાખનું દૂધ! વડગામની દૂધ મંડળીમાં પશુપાલકોના આક્ષેપ, ચેરમેને આપ્યો જવાબ

Kodram Dairy Scam News: વડગામ તાલુકાના કોદરામ ગામની દૂધ ઉત્પાદક મંડળીમાં એક વિચિત્ર ઘટના બની છે. તેમના કહેવા મુજબ, કેટલાક કોદરામ દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના લોકોનું માનવું છે કે મંડળીમાં પંખા ફરવાને કારણે 11 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું દૂધ હવામાં ઉડી ગયું.

પંખો ફરતા જ 'ઉડી' ગયું 11 લાખનું દૂધ! વડગામની દૂધ મંડળીમાં પશુપાલકોના આક્ષેપ, ચેરમેને આપ્યો જવાબ

Kodram Dairy Scam News: બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકાના કોદરામ ગામની દૂધ મંડળીમાં એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં પંખાને કારણે 11 લાખના દૂધનું વજન ઘટ્યું હોવાનો આક્ષેપ થયો છે. આ ઘટના રવિવારે યોજાયેલી વાર્ષિક સાધારણ સભા દરમિયાન પ્રકાશમાં આવી.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પંખાના કારણે દૂધમાં 11 લાખની ઘટ?
કોદરામ ગામની દૂધ મંડળીમાં વાર્ષિક સાધારણ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સભામાં વાર્ષિક હિસાબ રજૂ કરતાં જાણવા મળ્યું કે મંડળીના ચોપડે 11 લાખના દૂધનું વજન ઓછું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે પશુપાલકોએ આ અંગે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો ત્યારે દૂધ મંડળીના ચેરમેને આશ્ચર્યજનક જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે પંખાના કારણે દૂધના વજનનું બેલેન્સ જળવાતું નથી, જેના કારણે આટલી મોટી ઘટ પડી છે. આ જવાબ સાંભળીને પશુપાલકોમાં રોષ અને આશ્ચર્યની લાગણી ફેલાઈ હતી.

ભાવ વધારાને લઈને પશુપાલકો નારાજ
વાર્ષિક સાધારણ સભામાં દૂધ મંડળી દ્વારા 6.25% નો ભાવ વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પશુપાલકોને આ ભાવ વધારો ખૂબ જ ઓછો લાગ્યો. તેમનું કહેવું હતું કે હાલની મોંઘવારી અને દૂધ ઉત્પાદનના ખર્ચને જોતાં 50% જેટલો ભાવ વધારો થવો જોઈએ. આ ઓછા ભાવ વધારાના કારણે પશુપાલકોએ સાધારણ સભામાં રજૂ થયેલા વાર્ષિક હિસાબને મંજૂરી આપવાની ના પાડી.

પશુપાલકોએ મંડળી પર ગેરરીતિ આચરવાનો પણ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. તેઓનું કહેવું છે કે 11 લાખની દૂધની ઘટ પાછળ કોઈ મોટી ગેરરીતિ છુપાયેલી છે, અને પંખાનું બહાનું માત્ર તેને છુપાવવા માટે છે. આ સમગ્ર મામલે ગામમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને પશુપાલકો ન્યાયની માગ કરી રહ્યા છે.

