ગુજરાતમાં મિની વાવાઝોડાથી ક્યાં કેવી તારાજી સર્જાઈ? દ્રશ્યો જોઈ ખેડૂતોનું જ નહીં, તમારું દિલ પણ ફાટી જશે!
Gujarat HevayRains: છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક પલટાએ જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. ફરી એકવાર ખેડૂતોના હાથમાં આવેલો કોળિયો છીનવાયો છે. ચારેબાજુ માવઠાથી માઠી દશા જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોને બીજો કમ્મરતોડ ફટકો મળતા અનેક તેમની આપવીતી જણાવી રહ્યા છે. સુરતમાં ફૂંકાયેલા મીની વાવાઝોડાએ લગ્ન પ્રસંગોના આયોજન પર પાણી ફેરવી દીધું છે, તો બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં માવઠાએ ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે.
Gujarat HevayRains: રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં બદલાયેલા હવામાનને કારણે અનેક શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મીની વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અચાનક આવેલા ભારે પવન અને કમોસમી વરસાદને કારણે સુરતથી લઈને જામનગર અને અમદાવાદથી લઈને રાજકોટ સુધી વિનાશના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. હાલ લાખોનું અનાજ પાણીમાં પલળી ગયું છે. કેરીનો 70% પાક ખરી ગયો છે. બીજી બાજુ રાજ્યમાં પડેલા વરસાદના કારણે ક્યાંક લગ્નનો મંડપ જમીનદોસ્ત થયો છે, તો ક્યાંક ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. દ્વારકાના વાતાવરણમાં પણ જોરદાર પલટો આવ્યો હતો. ઉનાળામાં ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા તારાજીના અનેક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. દ્વારકામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે.
સુરતમાં લગ્ન પ્રસંગના આલીશાન સેટ પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી
સુરત શહેરમાં ફૂંકાયેલા જોરદાર પવનને કારણે 'મીની વાવાઝોડા' જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. સૌથી વધુ નુકસાન ડુમસ રોડ પર આવેલા સુવર્ણનગરી પાર્ટી પ્લોટ માં જોવા મળ્યું છે. એક ભવ્ય લગ્ન પ્રસંગ માટે થીમ આધારિત મોંઘું ડેકોરેશન તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, જે પવનના એક જ ઝાટકે જમીનદોસ્ત થઈ ગયું હતું. પાર્ટી પ્લોટના માલિકને આ અચાનક આવેલી આફતથી કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. સમગ્ર સુરત શહેરમાં અંદાજે 80થી વધુ વૃક્ષો પડી જવાની ઘટનાઓ બની છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં વાહનવ્યવહાર અને વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો.
જામનગરમાં વીજ પોલ તૂટતા સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
જામનગરમાં ભારે પવનને કારણે ભયાનક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. શહેરના શિવધારા વિસ્તાર નો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેમાં ગણતરીની સેકન્ડોમાં જ તોતિંગ વીજ પોલ ધડાકાભેર તૂટી પડતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. નસીબજોગે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ સ્થાનિકોના જીવ અત્યારે પણ અધ્ધર છે. આ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેમાં ગણતરીની સેકન્ડોમાં ધડાકા સાથે પોલ નીચે પડતો જોઈ શકાય છે. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ સ્થાનિકોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે.
ગુજરાતમાં ખેતીને ફટકો: જગતનો તાત ફરી મુશ્કેલીમાં, જસદણ અને રાજકોટમાં તારાજી
કમોસમી વરસાદે રાજ્યના ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ ગ્રામ્ય અને રાજકોટ જિલ્લામાં ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. જસદણ, આટકોટ અને આસપાસના ગામોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ તૂટી પડતા ઘઉંનો ઉભો પાક જમીનદોસ્ત થઈ ગયો છે. જસદણ-જંગવડ રોડ પર આવેલી જીનિંગ ફેક્ટરીઓમાં ખુલ્લામાં રાખેલો કપાસનો જથ્થો પાણીના પ્રવાહમાં તણાયો હતો. વેપારીઓ અને ખેડૂતોએ કપાસ બચાવવા ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી છતાં લાખોનું નુકસાન થયું છે. જેતપુર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મરચાની ભારીઓ પલળી જવાથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.
અમદાવાદ ગ્રામ્યના ભાલ પંથકના ગામોમાં ગંભીર સ્થતિ
અમદાવાદના બગોદરા પાસેના હડાળા ભાલ, જસાપર, વખતપર અને ફેદરા જેવા ગામોમાં સ્થિતિ ગંભીર છે. ખેતરોમાં તૈયાર થયેલા ચણાના પથારા સંપૂર્ણ પલળી ગયા છે. ઘઉં, જવાર અને જીરું વાઢવાની તૈયારી હતી ત્યારે જ વરસાદ પડતા ખેડૂતોની મહેનત અને ખર્ચ માથે પડ્યા છે. અગાઉના માવઠાને લીધે 2200 હેક્ટર જમીન ખાલી રહી હતી, અને હવે જે પાક થયો હતો તે પણ નષ્ટ થતા ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે.
પડેલા વરસાદના કારણે ગુજરાતના ખેડૂતોની સરકાર પાસે માંગણીઓ
કુદરતી આફત સામે લાચાર બનેલા ખેડૂતોએ સરકાર પાસે નીચે મુજબની મદદ માંગી છે. નુકસાનગ્રસ્ત વિસ્તારોનું તાત્કાલિક સરવે કરવામાં આવે. રવિ સીઝનના પાક માટે યોગ્ય અને પૂરતું વળતર ચૂકવાય. ખેડૂતોની લોનમાં રાહત અને વ્યાજ માફી આપવામાં આવે. ખરીફ સીઝનમાં જે ગામો બાકાત રહી ગયા હતા, તેમને રવિ સીઝનની સહાયમાં આવરી લેવામાં આવે. અમદાવાદની વાસણા APMCમાં પણ બટાકા અને ડુંગળીનો જથ્થો પલળી ગયો છે. રાજ્યમાં પડેલા વરસાદની અસર આગામી દિવસોમાં શાકભાજીના ભાવ પર પણ પડી શકે છે.
