ગુજરાતમાં પણ મજૂરો માટે નક્કી છે લઘુત્તમ વેતન, જો આટલો પગાર ન મળે તો અહીં કરો ફરિયાદ
ગુજરાતમાં પણ અકુશળ, અર્ધ-કુશળ અને કુશળ શ્રમિકો માટે લઘુત્તમ વેતનનો નિયમ છે. મહાનગર પાલિકા અને અન્ય શહેરો માટે સરકારે વેતન નક્કી કરેલા છે. જો કોઈ વ્યક્તિને પોતાના હકનો આ પગાર ન મળે તો તે કંપની વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી શકે છે.
તાજેતરમાં ઉત્તર પ્રદેશના નોઇડામાં ખાનગી કંપનીઓના કર્મચારીઓએ હંગામો કર્યો હતો. આ હંગામા બાદ મિનિમમ પગાર અને પગાર વધારાને લઈને ચર્ચા થઈ રહી છે. સરકારે મિનિમમ પગારને લઈને નિયમો બનાવેલા છે. આ નિયમો પ્રમાણે વિવિધ કર્મચારીઓને પગાર મળવો જરૂરી છે. ત્યારે અમે તમને ગુજરાતમાં કર્મચારીઓ માટે મિનિમમ પગારનો શું નિયમ છે અને આ પગાર ન મળે તો કર્મચારીઓ કઈ જગ્યાએ ફરિયાદ કરી શકે તે વિશે જણાવીશું.
જો તમે પણ ગુજરાતમાં નોકરી કરો છો તો જાણીલો તમને પણ મિનિમમ પગારથી ઓછા પૈસા તો મળી રહ્યાં નથીને. તેવામાં આવો જાણીએ ગુજરાતમાં મિનિમમ પગારને લઈને શું નિયમ છે અને તમે કઈ રીતે કંપનીની ફરિયાદ કરી શકો છો.
ગુજરાતમાં કેટલો છે મિનિમમ પગાર?
ગુજરાતમાં મહાનગર પાલિકા અને અન્ય શહેરો પ્રમાણે લઘુત્તમ પગાર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં અકુશળ, અર્ધ-કુશળ અને કુશળ કામદારોના પગાર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતમાં લઘુત્તમ વેતન માટે ઝોન
ઝોન-1: મહાનગર પાલિકા (અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ વગેરે)
ઝોન-2: અન્ય બધા શહેરો
1.અકુશળ વર્કર પગાર (દર મહિને)
ઝોન-1: 12935 રૂપિયા
ઝોન-2: 12649 રૂપિયા
2. અર્ધ-કુશળ કામદારો
ઝોન-1: 13195 રૂપિયા
ઝોન-2: 12935 રૂપિયા
3. કુશળ કામદારો
ઝોન-1: 13507 રૂપિયા
ઝોન-2: 13195 રૂપિયા
જો લઘુત્તમ પગાર ન મળે તો
જો તમે નોકરી કરો છો તો લઘુત્તમ પગાર મેળવવાના હકદાર છો. જો કોઈ કંપની લઘુત્તમ પગાર ન આવે તો તેની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. એક વકીલે આપેલી માહિતી પ્રમાણે આ સ્થિતિમાં મજૂર કંપની વિરુદ્ધ લેબર કોર્ટમાં કેસ કરી શકે છે. હકીકતમાં, આ અદાલતો અર્ધ-ન્યાયિક માળખા હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સુનાવણી હાથ ધરવા, સાક્ષીઓને બોલાવવા, પુરાવાઓની તપાસ કરવા અને બંધનકર્તા આદેશો જારી કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે.
તેવામાં મજૂરો આ લેબર કોર્ટમાં જઈ પોતાની ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. આ સિવાય તેઓ જિલ્લા કોર્ટમાં પણ આ સંબંધિત ફરિયાદ કરી શકે છે. ત્યારબાદ કોર્ટ કંપનીને સીઝ કરવા સુધીનો આદેશ આપી શકે છે. આ પ્રકારના કેસમાં ઘણા લોકો યુનિયન દ્વારા તો કોઈ એકલા પણ કેસ કરી શકે છે.
