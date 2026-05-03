અમદાવાદની 2016 માં દારૂની મહેફિલનો કેસ : અર્જુન મોઢવાડિયાના પુત્ર પાર્થ મોઢવાડીયા સહિત 26 નિર્દોષ જાહેર
Parth Modhwadia Clean Chit In Liquor Case : અમદાવાદમાં વર્ષ 2016 માં સેટેલાઈટ વિસ્તારમાં પકડાયેલી દારૂની મહેફિલનો કેસમાં મોટો ચુકાદો આવ્યો છે. અર્જુન મોઢવાડિયાના પુત્ર પાર્થ મોઢવાડીયા સહિત 26 નિર્દોષ જાહેર થયા છે. ફરિયાદી તત્કાલીન PSI ઉપર 4 લાખના તોડનો આક્ષેપ કરાયો હતો આક્ષેપ
Ahmedabad News : અમદાવાદના સેટેલાઈટ પોલીસ મથકે વર્ષ 2016 માં અર્જુન મોઢવાડિયાના પુત્ર પાર્થ મોઢવાડિયા સહિત કુલ 26 આરોપીઓ સામે પ્રોહેબિશન એક્ટ અંતર્ગત ગુનો નોંધાયો હતો. કેસ અમદાવાદ ગ્રામ્ય મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ચાલી જતા કોર્ટે 14 સાહેદ અને 26 દસ્તાવેજી પુરાવા તપાસીને આરોપીઓને શંકાનો લાભ આપીને નિર્દોષ છોડ્યા છે.
2016 માં 8 મે ની રાત્રિ દરમિયાન PSI ચંદ્રકલા જાડેજાએ બાતમી આધારે સેટેલાઈટના એક ફ્લેટમાં દારૂની મહેફિલ પકડી હતી. આ રેડમાં અર્જુન મોઢવાડિયાના પુત્ર પાર્થ મોઢવાડિયા સહિત કુલ 26 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું હતું કે વરુણ જૈન નામના વ્યક્તિની બર્થડે પાર્ટી હોવાથી તેને પોતાના પિતા મનોજ જૈનની લિકર પરમિટ ઉપર રાજકોટથી શરાબ લવાયો હતો.
આ કેસમાં PSI ચંદ્રકલા જાડેજા પોતે ફરિયાદી હતા. જોકે આરોપીના વકીલે કોર્ટ સમક્ષ જુદી જુદી દલીલો કરી હતી. ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે મકાનનો અડધો દરવાજો ખુલ્લો હતો. કોઈપણ વ્યક્તિ શરાબ પાર્ટી દરવાજો ખુલ્લો રાખીને કરે તેવું માની શકાય તેમ નથી. વળી રેડ વિશે PSI એ પોતાના ઉપરી અધિકારીઓને જણાવ્યું નહોતું.
આ કેસમાં કોઈ સ્વતંત્ર વ્યક્તિની પૂછપરછ કરવામાં આવી નથી. પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ચા બનાવતા વ્યક્તિને પંચ સાહેદ બનાવી દીધા હતા. આ કેસ બાદ ફરિયાદી PSI ચંદ્રકલા જાડેજા ઉપર વર્તમાન આરોપીઓને જામીન ઉપર છોડી દેવા તેમજ મહિલાઓને અને બાળકોની ધરપકડ નહીં કરવા 4 લાખ રૂપિયા માંગ્યાનો આરોપ લગાવાયો હતો. જે સંદર્ભે એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી.
કેસમાં ચાર્જશીટ કરનાર પોલીસ અધિકારી ACP સી.એન.રાજપુત છે. જેઓ PSI ચંદ્રકલાના ભ્રષ્ટાચાર ના કેસની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે. ACBના કેસમાં ફરિયાદી ચંદ્રકલાએ ઘટના સમયે તેઓ પોતાના ઘરે હતા તેમ જણાવતા ફરિયાદીના વિરોધાભાસી નિવેદનો સામે આવ્યા છે. આ રેડમાં કેટલી સ્ત્રીઓ હાજર હતી તે પણ લખ્યું નથી. આરોપીઓના બ્લડ ટેસ્ટના સેમ્પલ સમયસર લેવાયા નથી કે તેમની હાજરીમાં સીલ કરાયા નથી. ઉપરોક્ત રજૂઆતો બાદ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે આરોપીઓને શંકાનો લાભ આપીને નિર્દોષ છોડ્યા
