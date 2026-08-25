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"ગાંધીનગર વાળા જોઈ લેજો, સાતમ પછી કાળુભાઈ કાળીનો એક્કો કાઢે છે કે નહિ...", મોરબીમાં વીજપોલ વિવાદ મુદ્દે કાંતિ અમૃતિયાના ભાઈનું આક્રમક નિવેદન

Morbi News: મોરબીમાં ખાનગી કંપની દ્વારા નાખવામાં આવતા વીજપોલના મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ ઉગ્ર બન્યો છે. આ આંદોલનમાં મંત્રી કાંતિ અમૃતિયાના ભાઈ રાકેશ અમૃતિયાએ મેદાનમાં આવીને બગથળા ગામે યોજાયેલી ખેડૂત સભામાં આક્રમક નિવેદનો આપ્યા હતા. તેમણે સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે હવે ખાનગી કંપનીઓને ખેતરમાં ઘૂસવા કે થાંભલા નાખવા દેવામાં આવશે નહીં. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:05 PM IST
"ગાંધીનગર વાળા જોઈ લેજો, સાતમ પછી કાળુભાઈ કાળીનો એક્કો કાઢે છે કે નહિ...", મોરબીમાં વીજપોલ વિવાદ મુદ્દે કાંતિ અમૃતિયાના ભાઈનું આક્રમક નિવેદન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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