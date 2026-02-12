Ahmedabad : કાંકરિયા નજીક સગીર યુવતીની હત્યા, મંગેતર જ નીકળ્યો હત્યારો
Ahmedabad Crime News : અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં કાંકરિયા લેક પાસે સગીર યુવતીની હત્યા તેના મંગેતરે જ કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. પોલીસે આરોપીને ઝડપીને હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
- અમદાવાદના કાંકરિયા લેક પાસે સગીર યુવતીની હત્યા
- યુવતીના મંગેતરે જ યુવતીની કરી હત્યા
- પોલીસે આરોપી મહંમદ આવેશ પઠાણની કરી અટકાયત
Ahmedabad Crime News : અમદાવાદના મણિનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કાંકરિયા લેકના ગેટ નંબર 7 નજીક સગીર યુવતીની હત્યાની ચકચાર મચાવતી ઘટના સામે આવી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ફલક નાજ પઠાણ નામની સગીર યુવતીની હત્યા જેના સાથે તેની સગાઈ થઈ હતી તે યુવક દ્વારા જ કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ મણિનગર પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
મંગેતર જ નીકળ્યો હત્યારો
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપી મહંમદ આવેશ પઠાણને તેની મંગેતર ફલક નાજ પઠાણ પર શંકા હોવાના કારણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે. ઘટનાના સમયે બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, ત્યારબાદ આરોપીએ કોટાસ્ટોનના પથ્થરની ધારદાર અણીથી યુવતી પર હુમલો કર્યો હતો. ગંભીર ઈજાઓને કારણે યુવતીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
આરોપી મહંમદ આવેશ પઠાણની અટકાયત
ઘટના બાદ વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરતાં મણિનગર પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી અને આરોપી મહંમદ આવેશ પઠાણને રાઉન્ડ અપ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. પોલીસ દ્વારા મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર મામલે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસ દ્વારા આરોપી અને યુવતી વચ્ચેના સંબંધો તેમજ હત્યાના ચોક્કસ કારણો અંગે વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે અને લોકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
