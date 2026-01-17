Prev
આણંદમાં ફરી લવજેહાદની ઘટના! વિધર્મી યુવકે આ રીતે સગીર કિશોરી પર આચર્યું વારંવાર દુષ્કર્મ!

Anand News: આણંદ જિલ્લામાં એક વિધર્મી યુવક દ્વારા સગીર વયની કિશોરીને પોતાની માયાજાળમાં ફસાવી તેની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાની શરમજનક ઘટના સામે આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:44 PM IST

બુરહાન પઠાણ/આણંદ: શહેરમાં રહેતી અને 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતી 16 વર્ષિય કિશોરીને જીમમાં વિધર્મી જીમ ટ્રેનરએ પોતાનું નામ બદલી ખોટુ નામ જણાવી પ્રેમજાળમાં ફસાવી કિશોરીને લોંગ ડ્રાઈવ પર જવાનાં બહાને પોતાની વૈભવી મર્સીડીઝ કારમાં જુદા જુદા સ્થળે લઈ જઈ કિશોરી પર બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ આચરતા આ બનાવ અંગે આણંદ ટાઉન પોલીસ મથકે ફરીયાદ નોંધાતા પોલીસે વિધર્મી આરોપીની ધરપકડ કરી જેલનાં સળીયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો.

આણંદ શહેરમાં રહેતી અને 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતી 16 વર્ષિય કિશોરી જીમમાં જતી હતી ત્યારે યાસીનખાન પઠાણ નામનાં જીમ ટ્રેનરએ પોતાની ઓળક યેસુ તરીકે આપી કિશોરી સાથે મિત્રતા કેળવી હતી અને ધીમે ધીમે કિશોરીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી અને ત્યારબાદ કિશોરીને લોંગ ડ્રાઈવ પર ફરવા જવાનાં બહાને પોતાની વૈભવી મર્સીડીઝ કારમાં બેસાડીને આણંદ શહેરમાં સંકેત સેલ્સ પાછળ આવેલી બિલ્ડીંગનાં બેઝમેન્ટમાં લઈ જઈ કારમાં જ બળજબરીપૂર્વક ધાકધમકી આપી દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું અને ત્યારબાદ બીજી વાર લાંભવેલ રોડ પર આવેલી કેનાલ પર લઈ જઈ કારમાંજ દુષ્કર્મ આચરી ધાકધમકીઓ આપી હતી.

આ ધટના બાદ કિશોરી ગભરાઈ ગઈ હતી જેથી સુનમુન રહેતી કિશોરીને તેણીનાં પરિવારજનોએ પુછપરછ કરતા જીમમાં મિત્રતા કરનાર યુવક યેસુએ તેણીને સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું જણાવતા પરિવારજનોએ તપાસ કરતા યુવકનું નામ યેસુ નહી પરંતુ યાસીનખાન પઠાણ હોવાનું ખુલ્યું હતું,તેમજ યાસીનખાન પઠાણ 26 વર્ષનો હોવાનું તેમજ ભાલેજ રોડ પર મિલ્લતનગરમાં રહેતો હોવાનું જાણવા મળતા આ બનાવ અંગે કિશોરીની માતાએ આણંદ ટાઉન પોલીસ મથકે ફરીયાદ નોંધાવતા પોલીસે વિધર્મી આરોપી યાસીનખાન પઠાણ વિરૂદ્ધ પોસ્કો એકટ હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી હતી. 

પોલીસે આરોપી યાસીનખાન પઠાણને ધટના સ્થળે લઈ જઈ ધટનાનું રીકન્ટ્રકશન કર્યું હતું,તેમજ આરોપીએ જે કારમાં સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું તે કાર પણ કબ્જે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી. 

