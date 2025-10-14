Prev
જામનગરમાં 16 વર્ષની સગીરા પર વારાફરથી બે શખ્સોએ બળજબરી માણ્યું શરીરસુખ! મચ્યો ખળભળાટ

Jamnagar News: જામનગરના હાપા યાર્ડ વિસ્તારમાં રહેતી ૧૬ વર્ષ ની સગીરા પર દુષ્કર્મ. બે શખ્સોએ દુષ્કર્મ ગુજાર્યાની ઘટના સામે આવતાં ભારે ચકચાર. સગીરાને તબીબી ચકાસણી અર્થે જીજી હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ. પોલીસે બે નરાધમ શખ્સો સામે ગુન્હો નોંધ્યો: બંનેની શોધખોળ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 14, 2025, 09:52 AM IST

જામનગરમાં 16 વર્ષની સગીરા પર વારાફરથી બે શખ્સોએ બળજબરી માણ્યું શરીરસુખ! મચ્યો ખળભળાટ

મુસ્તાક દલ/જામનગર: જામનગરના હાપા યાર્ડ વિસ્તારમાં રહેતી 16 વર્ષની વયની એક સગીરા પર આજ થી ચાર દિવસ પહેલાં બે નરાધમ શખ્સોએ દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોવાની ઘટના સામે આવતાં ચકચાર જાગી છે. પોલીસે બે શખ્સો સામે ગુનો નોંધ્યો છે, અને બંનેની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

જામનગર ના હાપા યાર્ડ વિસ્તારમાં રહેતી 16 વર્ષની વયની એક સગીરાને તેના નજીકમાં જ રહેતા એક શખ્સે સૌ પ્રથમ તેની સાથે મિત્રતા કેળવી હતી, ત્યારબાદ આજથી ચાર દિવસ પહેલાં તેણીને એક સ્થળે બોલાવી હતી, અને સગીરા પર વારાફરથી બે શખ્સોએ બળજબરી પૂર્વક દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું.

આખરે આ મામલો પોલીસ મથક સુધી પહોંચ્યો હતો. ભોગ બનનાર સગીરાની માતાએ જામનગરના સીટી એ. ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં આજે મોડી સાંજે બે શખ્સો સામે દુષ્કર્મ અંગેની ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે દુષ્કર્મ તેમજ પોકસો એક્ટની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે, અને બંને આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે. જ્યારે ભોગ બનનાર સગીરાને તબીબી ચકાસણી અર્થે જામનગરની સરકારી જી.જી. હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

