ગુનેગારોએ જ એક ગુનેગારનું ઢીમ ઢાળી દીધું, હત્યા પાછળનું કારણ જાણીને ચોંકી જશો
Ahmedabad News: અમદાવાદના શાહીબાગમાં એક રીઢા ગુનેગારને અન્ય ગુનેગારોએ જ હત્યા નિપજાવી છે. શાહીબાગ પોલીસે હત્યા કરનાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદની શાહીબાગ પોલીસની ગિરફ્તમાં ઉભેલા આ ત્રણેય શખ્સોના નામ છે, ભાવેશ રાયમલ મહેન્દ્ર ભીલ, મેહુલ અનિલ ભીલ અને કરણ અમિત ભીલ. આ ત્રણેય શખ્સો સામે અમદાવાદના શાહીબાગ પોલીસ હત્યાના આરોપ હેઠળ ગુનો નોંધવા પામ્યો છે. જેમાં મેહુલ અને અમિત બન્ને સગા ભાઈ છે, ત્યારે સમગ્ર બનાવની વાત કરીએ તો ગઈ તારીખ 8-10-2025ની રાત્રીએ સિવિલ હોસ્પિટલના ગેટ નંબર-2 પાસેના પાર્કિંગમાં સુરેશ મનુભાઈ ભીલ ઉર્ફે કાંચો સાથે નજીવી બાબતે ઝઘડો કર્યો હતો.
જેમાં આ ત્રણેય આરોપીઓએ સુરેશ મનુભાઈ ભીલ ઉર્ફે કાંચો પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં સુરેશ મનુભાઈ ભીલ ઉર્ફે કાંચોની હત્યા થવા પામી હતી અને આરોપીઓ હત્યા કરીને ફરાર થઇ ગયા હતા. ત્યારે આ બનાવ બનતાની સાથે જ શાહીબાગ પોલીસે ઘટનાસ્થળ પર પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી હતી.
સામાન્ય બાબતનો ઝગડો હત્યા સુધી પહોંચ્યો
હત્યાની ફરિયાદ નોંધીને શાહીબાગ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં ગણતરીના જ કલાકમાં પોલીસે ભાવેશ રાયમલ મહેન્દ્ર ભીલ, મેહુલ અનિલ ભીલ અને કરણ અમિત ભીલની ધરપકડ કરી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. જેમાં હત્યા કરવા પાછળનું કારણ જૂની અદાવત અને જુના ઝગડા હોવાનું સામે આવ્યું હતું કે, બનાવની રાત્રીએ આરોપીએ મૃતકને કહ્યું હતું કે તું અમારી ચાલીમાં કેમ આવે છે. તેમાંથી સામાન્ય બાબતનો ઝગડો હત્યા સુધી પહોંચ્યો હતો. ત્યારે પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
ત્રણેય આરોપીઓ અને મૃતકને લઈ વધુ તપાસ કરતા સામે આવ્યું હતું કે, ત્રણેય આરોપીઓ પૈકી ભાવેશ સામે 2 ગુના નોંધાઈ ચુક્યા છે, મેહુલ સામે 3 ગુના નોંધાઈ ચુક્યા છે અને કરણ સામે 6 ગુના નોંધાઈ ચુક્યા છે. હત્યાના કેસમાં આરોપીઓ વિરુદ્ધના પુરાવા એકત્ર કરીને પોલીસે રિમાન્ડ લેવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
