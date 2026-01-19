Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતના શિક્ષણજગતને શર્મસાર કરતી ઘટના : અમદાવાદમાં સ્કૂલ બહાર ફરી સગીર વિદ્યાર્થી પર હુમલો

Student Attacked Outside Ahmedabad School : અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થી પર હુમલાની બીજી હમચમચાવી દેતી ઘટના, ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં નેશનલ સ્કૂલની બહાર જ વિદ્યાર્થી પર કરાયો હુમલો, શિક્ષણમંત્રીએ પણ લીધી ગંભીર નોંધ.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:32 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતના શિક્ષણજગતને શર્મસાર કરતી ઘટના : અમદાવાદમાં સ્કૂલ બહાર ફરી સગીર વિદ્યાર્થી પર હુમલો

Ahmedabad News : અમદાવાદમાં ફરી એક વાર સ્કૂલ બહાર વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરાયો છે. ઘાટલોડિયામાં નેશનલ સ્કૂલની બહાર ધોરણ-10 ના વિદ્યાર્થી પર હુમલાની ઘટના બની છે. વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપવા નીકળ્યો હતો ત્યાં તેના પર હુમલો કરાયો હતો. જેને કારણે વિદ્યાર્થીના માથાના ભાગમાં ઈજા પહોંચી છે. હુમલો કરનાર વિદ્યાર્થીઓ અન્ય શાળાના હોવાનું ખૂલ્યું છે. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેમાં કેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓમાં ગેંગવોર જોવા મળી છે, તે સ્પષ્ટ દેખાય છે. 

અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલ બાદ વધુ એક સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી પર હુમલો થયો છે. જૂની અદાવતમાં ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરાયો હતો. ત્યારે સમગ્ર ઘટના અંગે DEOએ શાળા સંચાલક સાથે વાતચીત કરી છે. પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસની કામગીરી હાથ ધરી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

શાળાની બહાર શું બન્યું હતું 
ઘાટલોડિયાની નેશનલ સ્કૂલ બહાર વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરાયો હતો. આ વિશે નેશનલ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી રમેશ અમીને જણાવ્યું કે, અન્ય યુવકોએ શાળા બહાર આવી વિદ્યાર્થી પર હુમલો કર્યો હતો. અગાઉની અદાવતમાં શાળા બહાર આવી હુમલો કર્યો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. વિદ્યાર્થીને માથાના ભાગે ઇજા થતા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયો છે. સ્કૂલની બહાર હરિઓમ એપાર્ટમેન્ટ પાસે બબાલ થઈ હતી.  વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીએ ખુલાસો નથી કર્યો કે કંઈ બાબતે વિવાદ થયો હતો. ધક્કામુક્કી બાદ વિવાદ થયો હોવાની શક્યતા છે. શાળાના શૈક્ષણિક સમય પૂર્ણ થયા બાદ આ ઘટના બની હતી 

ગાંધીનગરથી તપાસના આદેશ છૂટ્યા
અમદાવાદમાં સગીર વિદ્યાર્થી પર હુમલાનો મામલે ગાંધીનગર સુધી પહોંચ્યો છે. શિક્ષણમંત્રી પ્રદ્યુમન વાજાએ સમગ્ર ઘટનાની નોંધ લીધી છે. અમદાવાદ DEO પાસે સમગ્ર ઘટનાક્રમની વિગતો માંગવામાં આવી છે. સેવન્થ ડે સ્કૂલ બાદ વિધાર્થી પર હુમલાની બીજી ઘટના અમદાવાદની જ નેશનલ સ્કૂલમાં બની છે. 

હુમલા પર કોંગ્રેસની પ્રતિક્રીયા
ઘાટલોડિયાની ઘટના મુદ્દે કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા ડો. મનીષ દોશીની પ્રતિક્રિયા આવી છે. તેઓએ કહ્યું કે, 2 વિધાર્થીઓ વચ્ચે મારામારી થાય છે. એક વિધાર્થી પર શારીરિક હુમલો થયો છે. શૈક્ષણિક કેમ્પસની અંદર મારામારીની ઘટનાઓ વધી રહી છે. મણિનગર, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરામાં પણ આવી ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. શાળા કેમ્પસમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ ચિંતાજનક છે. સ્કૂલોની સાથે માતાપિતાઓ પણ આ બાબતે જાગૃત થાય તે જરૂરી છે. રાજ્ય સરકાર અને વિશેષ શિક્ષણ વિભાગ ગંભીરતાથી લઈ પગલા ભરે તે જરૂરી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadschoolsstudentscrime newsઅમદાવાદ

Trending news