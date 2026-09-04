મોદી-શાહના ગઢમાં 'પાસ કે નાપાસ': તરુણ ચુગ અને જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે કેટલી જોખમી છે ૨૦૨૭ની રમત?

ગુજરાતમાં 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને હજુ સમય છે પણ ભાજપે અત્યારથી જ ચૂંટણીનો શંખનાદ કરી દીધો છે. ગુજરાત ભાજપ જાણે ફુલ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે અને સંગઠનને ચૂંટણી માટે અત્યારથી જ ગ્રાઉન્ડ પર ઉતારવાની કવાયત શરૂ થઈ ગઈ છે. નવનિયુક્ત ગુજરાત ભાજપ પ્રભારી તરુણ ચુગના ગુજરાત પ્રવાસે આ વાતનો સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો છે. મોદી-શાહના હોમસ્ટેટમાં 'પાસ' થયા તો કમાલ, બાકી હાંસિયામાં ધકેલાતા વાર નહીં લાગે! એ ચુગ અને વિશ્વકર્મા સારી રીતે જાણે છે પાટીલના રેકોર્ડ જાળવી રાખવા એ બંને નેતાઓ માટે અગ્નિપરીક્ષા સમાન છે.
તરુણ ચુગે પોતાના પ્રથમ ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન ગાંધીનગરના કમલમમાં બેઠકોનો ધમધમાટ કર્યો. પાર્ટીના વિવિધ મોર્ચાના અધ્યક્ષો સાથે બેઠક કરી. સંગઠનની કામગીરી, આગામી આયોજનો અને ચૂંટણીલક્ષી તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા કરી. સાથે જ જિલ્લા અને મહાનગરોમાં પાર્ટીની કામગીરીનો પણ રિવ્યૂ લેવાયો. એટલે કે, ચૂંટણી ભલે 2027માં હોય, પરંતુ ભાજપનું સંગઠન અત્યારથી જ ચૂંટણીના મોડમાં છે.
મહત્વની વાત એ છે કે તરુણ ચુગે માત્ર સંગઠન સુધી પોતાની મુલાકાત સીમિત ન રાખી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને મંત્રીમંડળના સભ્યો સાથે પણ બેઠક કરી. આ મુલાકાતને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીની દિશામાં ખાસ મહત્વપૂર્ણ અને સૂચક માનવામાં આવી રહી છે. તો પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના પત્ની અંજલી રૂપાણી અને પુત્ર ઋષભ રૂપાણી સાથેની મુલાકાતે પણ રાજકીય ચર્ચાને વેગ આપ્યો છે. આ સમગ્ર મુલાકાત દરમિયાન પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
તરુણ ચુગ ફરી એકવાર ગુજરાતના પ્રવાસે આવવાના છે. 9થી 11 સપ્ટેમ્બર... ત્રણ દિવસનો ગુજરાત પ્રવાસ. આ દરમિયાન ચુગ નેતાઓ અને પદાધિકારીઓ સાથે બેઠકો કરશે. સાથે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમોની તૈયારીઓની પણ સમીક્ષા કરશે. માત્ર આટલું જ નહીં દર મહિને એકથી બે વખત ગુજરાતની મુલાકાત અને રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં સંગઠનાત્મક પ્રવાસ કરવાની પણ કવાયત છે.
હવે સવાલ એ છે કે...ભાજપને આટલી વહેલી ચૂંટણીની તૈયારીની જરૂર કેમ પડી?. જવાબ છે 2022નો રેકોર્ડ. ગુજરાતની 182 બેઠકોમાંથી ભાજપે 156 બેઠકો જીતીને ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિપક્ષની સ્થિતિ એવી બની કે વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતાનું પદ પણ મળ્યું નહીં પરંતુ 156નો આ આંકડો જ હવે ભાજપ માટે સૌથી મોટો પડકાર બની શકે છે. કારણ કે ગુજરાત ભાજપનો ગઢ છે પરંતુ ગઢ જાળવી રાખવો પણ એટલો જ મોટો પડકાર છે.
2027ની ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે પડકાર માત્ર સત્તા જાળવવાનો નથી પરંતુ 2022ના ઐતિહાસિક પ્રદર્શનને ફરીથી દોહરાવવાનો છે. એટલે જ સંગઠનથી સરકાર સુધી, કમલમથી ગુજરાતના જિલ્લાઓ સુધી. ભાજપે અત્યારથી જ શરૂ કરી દીધું છે, મિશન 2027... તરૂગ ચૂગનો સંગઠનમાં ઉત્તમ રેકોર્ડ છે. ગુજરાત એ પીએમ મોદી અને અમિત શાહનું હોમ સ્ટેટ છે. આ સ્ટેટ પર એમની સીધી નજર રહેતી હોય છે. ચૂગ માટે આ પડકારની સાથે તક પણ છે. ચૂગ ગુજરાતના પ્રભારી બનવાની મળેલી તકને કોઈ પણ સંજોગોમાં ખોવા માગતા નથી. એમને સારી રીતે ખબર છે કે અહીં નિષ્ફળતા એટલે પાર્ટીમાં પડતીની નિશાની. એટલે તકની સાથે કારકીર્દીને પણ ખતરો છે.
જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે આ ચૂંટણી એ લિટમસ ટેસ્ટ છે. પાટીલે જે રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. એ રેકોર્ડને જાળવી રાખવા માગે છે વિશ્વકર્મા. એટલે સીઆર પાટીલના પેંગડામાં પગ નાખવાની જગદીશ વિશ્વકર્માને જે તક મળી છે એનો એ પૂરો ફાયદો ઉઠાવવા માગે છે. એટલે 2027ની ચૂંટણી એ આપ કે કોંગ્રેસ સામે નહીં પણ ભાજપના નેતાઓ પોતાનું વર્ચસ્વ સાબિત કરવા લડી રહ્યાં છે.
તરૂણ ચૂગ એક એવા નેતા છે. જેમણે સીધી કોઈ ચૂંટણી જીતીને નહીં પણ પાયાના સ્તરે બુખ કાર્યકથી લઈને સંગઠનમાં મોટી જવાબદારીઓ નિભાવીને આ પદ મેળવ્યું છે. તેઓ ઘણા રાજ્યોમાં પ્રભારી અને સહ પ્રભારી રહી ચૂક્યા છે. મૂળ પંજાબના અમૃતસરના વતની તરૂણ ચૂગ પંજાબમાં ભાજપને મજબૂત બનાવવાની કામગીરી કરી ચૂક્યા છે. ખાસ કરીને લદાખ અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં એમનો ચૂંટણી રણનીતિ ઘડવામાં મોટો રોલ રહ્યો હતો. તેઓ એમપીથી રાજ્યસભાના સાંસદ હોવાની સાથે તેઓ હાલમાં ગુજરાતના પ્રભારી એવા સમયે છે જ્યારે 2027માં ગુજરાતની ચૂંટણી છે.
ચૂગ માટે રાષ્ટ્રીય રાજકારણમાં પોતાનું કદ વધારવાનો આ સૌથી મોટો ચાન્સ હોવાની સાથે ખતરો પણ છે. ચૂગ ગુજરાત બાબતે કોઈ રિસ્ક લેવા માગતા નથી. જો ઈલેક્શન સમયે રાહુલ ગાંધી અને કેજરીવાલ સક્રિય થયા તો એમને ખબર છે કે પાટીલનો રેકોર્ડ જાળવી રાખવો એમના માટે અઘરો પડશે. 2027ની ચૂંટણી એ જગદીશ વિશ્વ કર્મા અને તરૂણ ચૂગ માટે જ નહીં હર્ષ સંઘવી અને સંગઠન મંત્રી રત્નાકર માટે પણ એટલી જ જરૂરી છે. હર્ષ સંઘવીનું આ ચૂંટણી કદ માપી લેશે. એટલે 2027ની વિધાનસભાની ચૂંટણી ભારે રસાકસી ભરી બની રહે તો નવાઈ નહીં.