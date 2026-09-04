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મોદી-શાહના ગઢમાં 'પાસ કે નાપાસ': તરુણ ચુગ અને જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે કેટલી જોખમી છે ૨૦૨૭ની રમત?

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી 2027માં છે પરંતુ ભાજપે અત્યારથી જ મિશન 2027 શરૂ કરી દીધું છે. નવનિયુક્ત પ્રભારી તરુણ ચુગના ગુજરાત પ્રવાસે સંગઠનથી સરકાર સુધી બેઠકોનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે. ટાર્ગેટ છે 2022માં જીતેલી 156 બેઠકોના ઐતિહાસિક રેકોર્ડને જાળવી રાખવાનો સવાલ એ છે કે ભાજપ ફરી રચશે 156નો ઈતિહાસ? જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 04, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:18 PM IST
મોદી-શાહના ગઢમાં 'પાસ કે નાપાસ': તરુણ ચુગ અને જગદીશ વિશ્વકર્મા માટે કેટલી જોખમી છે ૨૦૨૭ની રમત?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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