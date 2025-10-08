Prev
ઈડરમાં વિસાવદરવાળી થશે!! ઉશ્કેરણીજનક વાયરલ મેસેજ પર રમણલાલ વોરાનો યુ-ટર્ન! આપ્યો મોટો ખુલાસો

MLA Ramanlal Vora: MLA Ramanlal Vora: ભાજપના વરિષ્ઠ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી રમણલાલ વોરાએ પોતાના જ પક્ષની સરકાર સામે બળવાખોર સૂર અપનાવ્યો છે. ઈડરથી ચૂંટાયેલા વોરાએ જાદર તાલુકાની રચના ન થવાના મુદ્દે પક્ષના જ એક સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપમાં ઉશ્કેરણીજનક મેસેજ કરીને ચકચાર જગાવી હતી, હવે વિવાદ થતાં મોટો ખુલાસો આપવામાં આવ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:36 PM IST

ઈડરમાં વિસાવદરવાળી થશે!! ઉશ્કેરણીજનક વાયરલ મેસેજ પર રમણલાલ વોરાનો યુ-ટર્ન! આપ્યો મોટો ખુલાસો

MLA Ramanlal Vora: સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી રમણલાલ વોરા ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યા છે. તેમનો એક મેસેજ ભાજપના આંતરિક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં વાયરલ થતાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. આ વાયરલ મેસેજમાં 'જાદર તાલુકો સરકાર ન બનાવે તો વિસાવદરવાળી કરવાની' એવી કોમેન્ટ કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને અનેક તર્ક-વિતર્ક શરૂ થયા છે.

શું હતો વાયરલ મેસેજ અને શું છે મામલો?
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના એક ગ્રુપમાં રમણલાલ વોરાના અંગત નંબર પરથી એક સ્ક્રીનશૉટ વાયરલ થયો હતો. આ સ્ક્રીનશૉટમાં જાદરને નવો તાલુકો ન બનાવવામાં આવે તો 'વિસાવદરવાળી' કરવાની ધમકીભરી કોમેન્ટ હતી. આ કોમેન્ટની ભાષા પરથી એવું લાગી રહ્યું હતું કે આ ધારાસભ્યની પોતાની લાગણી છે, જોકે આ મેસેજ વાયરલ થતાં જ ભાજપના કાર્યકરોમાં અને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો હતો.

રમણલાલ વોરાએ કર્યો ખુલાસો, કહ્યું- "હું ભાજપનો કાર્યકર્તા છું..."
આ વિવાદિત કોમેન્ટ વાયરલ થયા બાદ ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરાએ તાત્કાલિક ખુલાસો આપ્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તા છું. મેં ક્યારેય ભાજપ અંગે કોઈ નકારાત્મક (નેગેટિવ) વાત કરી નથી." તેમણે આગળ કહ્યું કે, "મારી પાસે બે મોબાઈલ છે. મારા નામે આ વિસાવદરવાળી કૉમેન્ટ કરવામાં આવી છે. આ મેં નથી કરી." જોકે, જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે વાયરલ થયેલો નંબર તેમનો જ છે? 

ત્યારે તેમણે સ્વીકાર્યું હતું કે "વાયરલ થયેલ નંબર મારો જ છે." જોકે, પોતાના નંબર પરથી મેસેજ વાયરલ કેમ થયો અને આ કોમેન્ટ કોણે કરી, તે અંગે તેઓ કોઈ સંતોષકારક જવાબ આપી શક્યા ન હતા. તેમણે આ મામલે 'લૂલો બચાવ' કર્યો હોવાનું પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. આમ, ધારાસભ્યના નંબર પરથી વાયરલ થયેલી કોમેન્ટ અને તેમનો ખુલાસો હાલમાં સાબરકાંઠાના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
 

