કોળી સમાજના સંમેલનમાં હીરા સોલંકીને સાઈડલાઈન કરાયા! આમંત્રણ ન મળવા પર નેતાએ કર્યો ખુલાસો
Koli Samaj Sammelan On Bagdana Controversy : સાંજે ભાવનગરમાં કોળી સમાજનું સંમેલન યોજાનાર છે, જેમાં ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી આમંત્રિત, આખરે કોળી સમાજમાં શું થઈ રહ્યું છે
Gujarat Politics : આજે સવારે ગાંધીનગર ખાતે અખિલ ભારતીય કોળી સમાજની કારોબારી બેઠક મળી હતી. જેમાં અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોળી સમાજના અધ્યક્ષ વિરેન્દ્ર કશ્યપ અને ધારાસભ્ય અને પ્રદેશ પ્રમુખ અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના હીરાભાઈ સોલંકી અને મહિલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઝંખના પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અખિલ ભારતીય કોળી સમાજની જિલ્લામાં તાલુકા અને નગર અને મહાનગરમાં નિમણૂંકો પૂરી કરવા અને અન્ય સામાજિક મુદ્દાઓને લઈને બેઠકમાં અંદર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
જોક, આજે કોળી સમાજના બે કાર્યક્રમો છે. જે એક ગાંધીનગરમાં સવારે હતો, અને બીજો સાંજે ભાવનગરમાં છે. ગાંધીનગરનું સંમેલન હીરા સોલંકીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો, પરંતું સાંજે ભાવનગરમાં આયોજિત સંમેલનમાં હીરા સોલંકીને આમંત્રણ અપાયું નથી. ખુદ હીરા સોલંકીએ આ વાતની સ્પષ્ટતા કરી છે, તેઓને બોલાવાય નથી. ત્યારે આ વાતથી સવાલ ઉઠ્યો છે કે, શું કોળી સમાજમાં બે ફાંટા પડ્યા છે.
તો હીરા સોલંકીએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં હવે કોળી સમાજનું પણ બંધારણ ઘડાશે. લગ્ન પ્રસંગમાં હવે કોળી સમાજ પણ DJ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા તૈયાર છે. દીકરીઓને કરિયાવરમાં આપતા દાગીનામાં કાપ મૂકવા અંગે બંધારણમાં જોગવાઈ કરાશે. કોળી સમાજનું એક બંધારણ પણ બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આજની કારોબારી બેઠકમાં બંધારણ અંગે પણ ચર્ચા થવાની છે. નવનીતભાઈને ન્યાય મળ્યો તે બદલ સરકારનો આભાર માનીએ છીએ.
મને કોઈ ફોન આવ્યો નથી - હીરા સોલંકી
આજે સાંજે ભાવનગરમાં મળનારા કોળી સમાજના સંમેલનથી હીરાભાઈ સોલંકી અજાણ છે. તો બીજી તરફ, તેમને સંમેલનમાં બોલાવવામાં પણ આવ્યા નથી. ત્યારે સવાલ એ છે કે, શું કોળી સમાજમાં બે ફાંટા પડ્યા છે. હીરા સોલંકીએ કહ્યું કે, સંમેલન અંગે મને કોઈ જાણકારી નથી. સંમેલન અંગે મને કોઈ ફોન પણ આવ્યો નથી. અમે સંમેલનમાં જવાના પણ નથી. નવનીતભાઈને ન્યાય મળી ગયો છે.
હીરા સોલંકીએ શું કહ્યું...
તેરા વક્ત અચ્છા હૈ, હમસે કિનારા કરલે
હમ તો બુરે લોગ હૈ, બુરે વક્ત મેં કામ આતે હૈ
ન્યાય અન્યાયની લડાઈમાં નવનીતભાઈ નિમિત્ત બન્યા - હીરા સોલંકી
અખિલ ભારતીય કોળી સમાજની કારોબારીમાં અધ્યક્ષ હીરાભાઈ સોલંકીએ કહ્યું કે, કોળી સમાજની એકતા શું કહેવાય તે આપણે હમણાં બતાવ્યું છે. પરિણામ મળ્યું તેનો જશ સમગ્ર કોળી સમાજને જાય છે. હું અને મારા મોટાભાઈ પરસોતમભાઈ હંમેશા કહે છે કે અમે કોળી સમાજના કારણે છીએ. આ તો ન્યાય અને અન્યાયની લડાઈ હતી, તેના નિમિત્ત નવનીતભાઈ બન્યા. કોળી સમાજને ક્યાંય અન્યાય થાય તો જેવી એકતા બતાવી તેવી ફરી બતાવવી પડશે. અમે હવે ગામડે ગામડે નીકળવાના છીએ. ઠાકોર સમાજે તેનું બંધારણ બનાવ્યું. કોળી સમાજનું બંધારણ પણ આપણે બનાવવું છે. બંધારણના કેટલાક નિયમો કદાચ કોઈને પસંદ ન પણ આવે. સમાજ માટે કોઈએ કડવું થવું પડે તો એમ કડવા થઈશું. 1998 માં સમૂહલગ્નની શરૂઆત કરી હતી, આજે 42 પૈકી 39 ગામોના સમુહલગ્ન થાય છે. હવે સમાજનું બંધારણ નક્કી કરવાનું છે, તેનો ફાયદો લાંબા ગાળે મળશે. સાણંદના ધારાસભ્ય કનુ પટેલને રાષ્ટ્રીય યુવા પ્રમુખ બનાવવાની દરખાસ્ત મૂકુ છું. આ લડાઈ હીરાભાઈ કે પરસોતમભાઈની લડાઈ નહોતી. ગુજરાત સરકારે પણ સહકાર આપ્યો અને SITની રચના કરી. ક્યારેક આગેવાનથી ભૂલ થતી હશે, પણ ક્યારેય કડવું બોલતા નહીં. સોશ્યલ મીડિયા થકી સમાજના જ લોકો સમાજના લોકો વિશે બોલતા હોય છે.
અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિરેન્દ્ર કશ્યપે નામ લીધા વગર બગદાણા વિવાદમાં જીત થઈ હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેઓએ કહ્યું કે, થોડા દિવસો પહેલા એક આંદોલન થયું હતું. અમારા આગેવાનોએ આંદોલનની કમાન સંભાળી હતી. અમારા સમાજના યુવાઓએ આંદોલન કર્યું હતું. કોળી સમાજના યુવાન સાથે બનેલા બનાવ અંગે આંદોલન થયું હતું. સરકારનો પણ આભાર માનું છું કે તેમણે માંગણી સ્વીકારી કાર્યવાહી કરી. અમારા સમાજના લોકો સાથે અન્યાય થશે તો અમે સરકારનો પણ વિરોધ કરીશું.
કોળી સમાજના કેસ પણ પરત ખેંચો ; ધારાસભ્ય ઋત્વિક મકવાણા
રાજ્યમાં ક્ષત્રિય યુવાઓ સામેના કેસ પરત ખેંચાયા બાદ રાજનીતિ તેજ બની છે. કોળી સમાજના યુવાઓના હક અને અધિકાર આંદોલન સમયના કેસો પણ પરત ખેંચવા માંગ કરી છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય અને કોળી આગેવાન ઋત્વિક મકવાણાએ કહ્યું કે, સરકાર સમાજ-સમાજ વચ્ચે ભેદભાવ રાખવાનું બંધ કરે. પાટીદાર આંદોલનના કેસ પરત થયા ત્યારે પણ અમે આ માંગ કરી હતી. LRD આંદોલન, અલ્ટ્રાટેક અને નિરમા સામેના આંદોલનના કેસ પણ પરત ખેંચાવા જોઈએ. વિંછીયામાં કોળી સમાજ પર થયેલા કેસો અને બોટાદમાં ખેડૂતો પરના કેસ પણ પરત ખેંચવામાં આવે. જાગૃત અને એકત્રિત સમાજના કેસો સરકાર ધીરે ધીરે પરત ખેંચી રહી છે. ભાવનગરમાં મળનાર સંમેલનમાં કેસ કોળી સમાજ પર થયેલા કેસ પરત ખેંચવા દબાણ કરવામાં આવે. સરકારને અપીલ છે કે સમાજ સમાજ વચ્ચે ભેદભાવ રાખવાનું બંધ કરો. અન્ય સમાજ સાથે કોળી સમાજ પરના કેસો પર પરત ખેંચો.
