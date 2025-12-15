Prev
ધારાસભ્ય પડી ગયા! બેડમિન્ટન રમતા રમતા મહેન્દ્ર પાડલીયા નીચે પડ્યા, જુઓ ઘટનાનો આખો વીડિયો

Porbandar Khel Mahotsav: પોરબંદરમાં સાંસદ ખેલ મહોત્સવ દરમિયાન કંઈક એવું થયું જેનો વીડિયો વાયરલ થઈ ગયો. બેડમિન્ટન રમતા રમતા ધારાસભ્ય નીચે પડ્યા ગયા હતા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:38 PM IST

Porbandar News : પોરબંદરમાં સાંસદ ખેલ મહોત્સવમાં ધારાસભ્ય પડી ગયા હતા. ઉપલેટાના ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડલીયા બેડમિન્ટનની રમત રમતાં રમતાં નીચે પડ્યા હતા. ગઈકાલે ખેલ મહોત્સવ દરમિયાન આ ઘટના બની.   

સાંસદ ખેલ મહોત્સવમાં ધારાસભ્ય પડી ગયા
પોરબંદર સાંસદ અને કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી સાથે બેડમિન્ટન રમતા સમયે ઉપલેટાના ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડલીયા પડી ગયા હતા. ગત રોજ સાંસદ ખેલ મહોત્સવ શુભારંભ કાર્યક્રમ દરમિયાન આ ઘટના બની હતી. મહેન્દ્ર પડાલીયા રમતા સમયે નીચે પડ્યા હતા, ત્યારે હાજર લોકોએ તેઓને ઉઠાવવા પડ્યા હતા.

કેન્દ્રીય શ્રમ રોજગાર ખેલ અને યુવા બાબતોના મંત્રી અને પોરબંદરના સાંસદ ડો.મનસુખ માંડવીયાએ પોરબંદર લોકસભા વિસ્તારના સાંસદ ખેલ મહોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. તેમણે પોરબંદરના સ્પોર્ટ્સ સંકુલના મેદાનમાં ખેલાડીઓને પણ પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. પોરબંદરના સ્પોર્ટસ સંકુલ ખાતે આયોજિત સાંસદ ખેલ મહોત્સવના પ્રારંભ પ્રસંગે પોરબંદર લોકસભા વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ પોરબંદર જુનાગઢ અને રાજકોટ જિલ્લાના રમત ગમતમાં ઉત્સુક યુવાઓએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને સૌનો જોમ અને જુસ્સો વધાર્યો હતો.

14 ડિસેમ્બર થી 25 ડિસેમ્બર સુધી ચાલનારા સાંસદ ખેલ મહોત્સવના પ્રારંભે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી ડો.મનસુખ માંડવીયાએ સાંસદ ખેલ મહોત્સવને ખુલ્લો મુકતા રમતવીરોને સંબોધતા જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં રમત ગમતને ખૂબ જ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ભારતના છેવાડાના વિસ્તારમાંથી પણ યુવાનો રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધે દેશનું ગૌરવ વધારે તે માટે સરકારના પ્રયાસો છે.

તેમણે યુવાનોને રમત ગમત ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા પણ આહવાન કર્યું હતું. સાંસદ ખેલ મહોત્સવ પ્રારંભ પ્રસંગે ઓલમ્પિક અને ઈન્ટરનેશનલ કક્ષાની સ્પર્ધામાં વિજેતા થનાર સુજીત કલવાર,અમન શેરાવત અને રિંકુની ઉપસ્થિતી રહી હતી. અને પોરબંદર વિધાનસભા વિસ્તારના ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન કર્યા હતા અને સાંસદ ખેલ મહોત્સવમાં સહભાગી થનાર ખેલાડીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. 
 

