મોદી-અદાણીના Deep Fake Video 48 કલાકમાં હટાવો, અમદાવાદની કોર્ટે કોંગ્રેસના નેતાઓને મોકલી નોટિસ

PM Modi And Adani Deep Fake Video : PM મોદી અને અદાણીનો ડીપફેક વીડિયો 48 કલાકમાં હટાવવા આદેશ: જયરામ રમેશ, પવન ખેડા સહિતના કોંગ્રેસ નેતાઓને અમદાવાદ સિવિલ કોર્ટની શો-કોઝ નોટિસ
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:34 AM IST

Ahmedabad News ; અમદાવાદ જિલ્લા સિવિલ કોર્ટે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના ચાર નેતાઓને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી સંબંધિત સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ તમામ સંબંધિત પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. એવો આરોપ છે કે પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર ડીપફેક વીડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડે આ મામલે માનહાનિનો દાવો દાખલ કર્યો છે. એવો આરોપ છે કે 17 ડિસેમ્બરના રોજ કોંગ્રેસના વિવિધ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર "મોદી-અદાણી ભાઈઓ છે" કેપ્શનવાળા ડીપફેક વીડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. પાર્ટીના નેતાઓ સુપ્રિયા શ્રીનેત, જયરામ રમેશ, પવન ખેરા અને ઉદય ભાનુએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર પોસ્ટ કર્યા હતા.

શુક્રવારે સુનાવણી દરમિયાન, એડિશનલ સિવિલ જજ શ્રીકાંત શર્માએ કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના ચાર નેતાઓને બે દિવસમાં બધા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી વીડિયો દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કોર્ટે X અને Google ને ત્રણ દિવસમાં બધા પ્લેટફોર્મ પરથી વીડિયો દૂર કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 29 ડિસેમ્બરે થશે.

ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લા સિવિલ કોર્ટે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના ચાર નેતાઓને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીનો "ડીપ ફેક" વીડિયો દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ દ્વારા દાખલ કરાયેલા સિવિલ માનહાનિના દાવાની સુનાવણી કરતા, એડિશનલ સિવિલ જજ શ્રીકાંત શર્માની કોર્ટે ગુરુવારે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના નેતાઓ જયરામ રમેશ, સુપ્રિયા શ્રીનેત, પવન ખેરા અને ઉદય ભાનુને તમામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી "ડીપ ફેક" વીડિયો દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

કોંગ્રેસ પાર્ટીના "X" હેન્ડલ પર 17 ડિસેમ્બરના રોજ પોસ્ટ કરાયેલ આ વીડિયોમાં મોદી અને અદાણી વચ્ચેની વાતચીત દર્શાવવામાં આવી છે, જેનું શીર્ષક "મોદી-અદાણી ભાઈઓ છે, તેમણે દેશ વેચી દીધો અને ક્રીમ ખાધી."

કોર્ટે આદેશની તારીખથી 48 કલાકની અંદર અને 29 ડિસેમ્બરના રોજ આગામી સુનાવણી સુધીમાં વીડિયો દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. 

આદેશમાં જણાવાયું છે કે, "જો પ્રતિવાદીઓ દ્વારા પાલન ન કરવામાં આવે તો, વાદી માહિતી ટેકનોલોજી (મધ્યસ્થી માર્ગદર્શિકા અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) નિયમો, 2021 મુજબ યોગ્ય કાર્યવાહી માટે સંબંધિત મધ્યસ્થીનો સંપર્ક કરી શકે છે."

કોર્ટે પ્રતિવાદીઓને તાત્કાલિક કારણ બતાવો નોટિસ પણ જારી કરી છે, જેનો જવાબ 29 ડિસેમ્બર સુધીમાં આપવો પડશે.

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડની અરજીમાં જણાવાયું છે કે કોંગ્રેસ અને તેના ચાર નેતાઓએ વિવિધ સોશિયલ મીડિયા ચેનલો, ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અને ડિજિટલ મીડિયા પર બદનક્ષીભર્યા આરોપો ધરાવતો "ડીપ ફેક" વિડિઓ અપલોડ અને પ્રસારિત કર્યો હતો.

તેણે કોર્ટને પ્રતિવાદીઓની વેબસાઇટ્સ, ચેનલો, પ્લેટફોર્મ અને સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પરથી બદનક્ષીભર્યા વિડિઓઝ, પોસ્ટ્સ અને ડિજિટલ સામગ્રીને તાત્કાલિક દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપવા અને અરજીની સુનાવણી સુધી આવી બદનક્ષીભરી સામગ્રીના વધુ પ્રસાર, પ્રકાશન અથવા રિપબ્લિકેશન પર પ્રતિબંધ મૂકવાની વિનંતી કરી હતી.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

pm modiGautam AdaniDeepfake videoડીપફેક વીડિયોપીએમ મોદીગૌતમ અદાણી

