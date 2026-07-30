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ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય; સિઝનનો 55.22% વરસાદ પડ્યો, સૌથી વધુ સુરતમાં અને સૌથી ઓછો કચ્છમાં, જાણો હજુ કેવી છે આગાહી

Gujarat Weather 2026: રાજ્યમાં ચોમાસાની ઋતુ પૂર્ણ બહારે ખીલી છે. મેઘરાજાની સતત પધરામણીને કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC)ના અહેવાલ મુજબ, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સીઝનનો કુલ 55.22 ટકા વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે, જે સીઝનનો સરેરાશ 501.84 મિમી વરસાદ દર્શાવે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:00 PM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય; સિઝનનો 55.22% વરસાદ પડ્યો, સૌથી વધુ સુરતમાં અને સૌથી ઓછો કચ્છમાં, જાણો હજુ કેવી છે આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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