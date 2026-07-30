/ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય; સિઝનનો 55.22% વરસાદ પડ્યો, સૌથી વધુ સુરતમાં અને સૌથી ઓછો કચ્છમાં, જાણો હજુ કેવી છે આગાહી

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુ જામી છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો કુલ 55.22 ટકા એટલે કે સરેરાશ 501.84 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં પ્રદેશવાર જોઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 1210.29 મિમી, જ્યારે કચ્છ વિસ્તારમાં સૌથી ઓછો 95.20 મિમી વરસાદ વરસ્યો છે. સારા વરસાદના પરિણામે રાજ્યના જળાશયોમાં નવા નીર આવ્યા છે; નર્મદા ડેમ 69.73 ટકા ભરાઈ ગયો છે અને રાજ્યના અન્ય 13 ડેમો 100 ટકા છલકાઈ ગયા છે.
જોકે, આ ભારે વરસાદના પગલે વાહનવ્યવહાર પર અસર પડી છે અને 116 જેટલા રસ્તાઓ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ આગામી બે દિવસ દર્શાવાયા છે, જેમાં ખાસ કરીને 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દરિયામાં સર્જાયેલી હલચલને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષાના ભાગરૂપે માછીમારોને 1 ઓગસ્ટ સુધી (3 દિવસ) દરિયો ન ખેડવા માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ, કચ્છમાં અછત, નર્મદા ડેમ 69%થી વધુ ભરાયો
વરસાદના વિસ્તારવાર આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો મેઘરાજા દક્ષિણ ગુજરાત પર સૌથી વધુ મહેરબાન રહ્યા છે. અહીં અત્યાર સુધીમાં સીઝનનો સૌથી વધુ 1210.29 મિમી વરસાદ ખાબક્યો છે. બીજી તરફ કચ્છ વિસ્તારમાં અત્યાર સુધીમાં સૌથી ઓછો 95.20 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. સતત વરસાદને કારણે રાજ્યના જળાશયોમાં નવા નીરની વિપુલ આવક થઈ રહી છે. ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર (નર્મદા) ડેમ હાલ 69.73 ટકા ભરાઈ ગયો છે. રાજ્યના અન્ય 13 ડેમો 100 ટકા ભરાઈ જતાં સંપૂર્ણ છલકાઈ ગયા છે, જેથી નીચાણવાળા વિસ્તારોને સતર્ક કરવામાં આવ્યા છે.
વાહનવ્યવહાર પર અસર: 116 રસ્તાઓ બંધ
ભારે વરસાદના પરિણામે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના કારણે વાહનવ્યવહાર પર માઠી અસર પડી છે. રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતા અને ધોવાણ થવાને કારણે રાજ્યભરમાં કુલ 116 જેટલા રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેને પુનઃ શરૂ કરવા તંત્ર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી આગામી બે દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના
ખરાબ હવામાન અને દરિયામાં ઊંચા મોજાં ઉછળવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. 1 ઓગસ્ટ સુધી એટલે કે આગામી 3 દિવસ માટે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે અને બંદરો પર ભયજનક સિગ્નલો લગાવાયા છે.